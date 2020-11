מה הולך בפופ הלטיני? ממש כלום. ממחזרים נוסחאות רגאטון על טקסטים חרמנים. הניקי ג'אם הזה זקוק לגוף שלה, לא לנשמה:

My favorite fuck, huh/ The baby that I need/ Why don't you come here now?/ I don't want to end like this, I don't want you to sleep alone.

בספרדית זה נשמע הרבה יותר סקסי. הבנאדם חולה אהבה. המוסיקה היוצאת ממחוזוות פורטוריקו ממלאת את המצעדים בחולי אהבה רבים, שממלאים את הקליפים שלהם בכל מיני נחשקות נוטפות סקס.

נוסחת קצב המיד טמפו הרקיד אינה משתנה. המנגינה – הלחם והחמאה של הז'אנר. ההפקה המוסיקלית מעטרת באלקטרוניקת אווירה מעט נוגה, אבל גם תוספת הראפר (מייק טווארז) אינה מביאה להשתתף בצערו של המחורמן. עוד להיט טופ שייכנס לרשימת המועמדים של הבילבורד לזכייה במשהו.ניקי ג'אם + מייק טאוורז – Polvo – הקליפ