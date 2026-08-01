ניק קייב והבּאד סידז הפתיעו בהופעה על גג של חנות תקליטים במזרח סאסקס. הזמר האוסטרלי ולהקתו הופיעו על מרפסת חנות Resident Music באזור The Lanes בברייטון וביצעו מבחר מהשירים שלהם וגרסת כיסוי ללהקת T-Rex.

קייב, שחי במשך יותר משני עשורים בעיר לאחר שעבר לשם ב-1999, ניגן בהופעה הספונטנית לקראת הופעת ענק פתוחה בפארק פרסטון בערב שישי."תודה לך ברייטון" – קרא בן ה-68 לקהל הרב שלמטה, כאשר אשתו של קייב, סוזי, ובנו ארל צופים מהצד, הלהקה סיימה בביצוע משותף בשירה של Papa Won't Leave You, Henry, מתוך אלבומם משנת 1992 Henry's Dream. בתום ההופעה אמר קייב: "נתראה הערב. תודה לכם ותודה, Resident Records, על זה.

מאות מעריצי הבאד סידז עמדו בתורים במשך שעות כאשר כרטיסים מוזלים להופעה יצאו לראשונה למכירה בחודש ספטמבר 2025.

ניק קייב מפתיע מעריצים עם הופעה על גג