נירוונה בפסטיבל רדינג 1992

30 באוגוסט 1992. קורט קוביין גמור. לפחות זה מה שהצהובונים אמרו. הם גם אמרו שנירוונה נמצאת על סף קריסה, שהמוח של הזמר הראשי כל כך בתוך הרואין, שיש מצב שלא יופיע להופעה של הלהקה ברידינג. קוביין שמע את השמועות וצחק. עטוי חלוק בית החולים, נדחף פנימה בכיסא גלגלים. קוביין העמיד פנים כי הוא מתקשה לקום מהכיסא, ונעמד באיטיות מול המיקרופון, שר שורה מהשיר "The Rose" והתמוטט לרצפה. לאחר ששכב ללא תזוזה לזמן קצר, חזר לעמוד, והלהקה החלה מיד בהופעה כרגיל. הלהקה נכנסת להילוך גבוה ב- "Breed" ו- "Drain You" – ההתחלה של מה שהפך להופעה האחרונה שלהם בבריטניה.

מלבד הפעלולים והריקודים, נירוונה ניגנה את השירים הגולמיים ביותר שלה, ם משני אלבומיהם הראשונים פלוס שירים מ – In Utero, השלישי והאחרון שלהם, שלא נשמעו בעבר “All Apologies” (המוקדשות לקורטני לאב) ו“Dumb”. אחרי “Territorial Pissings” ("השתנות טריטוריאליות") וריסוק כלי הנגינה שלהם (למעט קוביין שנתן את הגיטרה שלו לאחד ממעריציו בקהל.). נירוונה הותירה את הקהל הבריטי המום ומהופנט.

Live At Reading הוא תזכורת למי שהייתה נירוונה כהרכב רוק, גם בלי להיכנס לסופרלטיבים כמו – אחת מהלהקות הגדולות בהיסטוריה של הרוק, ויש מי שיזכיר שממש שנה לפני כן (1991) באותו פסטיבל –לא קרה הרבה עם הלהקה. תקשיבו לדייב גרול במתקפת תופים אולטימטיבית ב- School כדי להבין. תיפוף שתאם את קול הקרביים שיצא מקוביין.