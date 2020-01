המפיק האמריקני באץ' ויג שמע את השיר לראשונה בקלטת על רדיו קסטות גדול. השיר הוקלט ע"י חברי הלהקה – נגן הבס קריסט נובוסליץ', המתופף דייב גרוהל, והזמר-יוצר-גיטריסט קורט קוביין, שהתאבד ביריה כעבור 3 שנים. ויג, שעבד עם החבורה על Nevermind, אלבומה השני של להקת הגראנג', לא חזה בדמיונו הפרוע ביותר שהגראנג' האנדרגראונדי של להקת הרוק מסיאטל יהפוך למיינסטרים של הרוק. קורט קוביין לא רצה בזה.

Smells Like Teen Spirit עשה את זה. את השיר כתב קוביין בפורמט פופ בהשפעת הלהקה האהובה עליו – הפיקסיז. קטלין האנה, הזמרת של להקת Bikini Kill היא שנתנה לקוביין את הרעיון לשמו של השיר, כאשר ציירה על מיטתו בתרסיס צבע Kurt Smells Like Teen Spirit, זאת אחרי לילה של הרבה אלכוהל וציורי גרפיטי בסיאטל. Teen Spirit הוא שמו של דאודורנט לבנות.

קוביין כתב את השיר משום שהוא חש "נגעל" ומנותק מהדור הצעיר האדיש – שבתוכו גדל. נובוסליץ' סיפר כי קורט בז למיינסטרים, זה שהריח Like Teen Spirit. השיר יוצא נגד המנטאליות הקונפורמיסטית של של ההמון.

השיר ללא ספק הגדיר את קווי המתאר של "נירוונה", אבל הקטליזאטור להצלחתו היה ללא ספק הקליפ שהוקרן ב – MTV, כשיצר הזדהות גדולה עם הנוער האמריקני ברוח הנעורים האנטי ממסדית שלו שנשבה ממנו.

Load up on guns; bring your friends

It's fun to lose and to pretend

She's over-bored and self-assured

Oh no, I know a dirty word

Hello, hello, hello, how low

Hello, hello, hello, how low

Hello, hello, hello, how low

Hello, hello, hello

[Chorus]

With the lights out, it's less dangerous

Here we are now; entertain us

I feel stupid and contagious

Here we are now; entertain us

A mulatto, an albino, a mosquito, my libido

Yeah, hey

