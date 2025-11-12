נמרוד לב ואורלי פרל זה כל הקסם

אכן – קסם. מסוג השירים שנולדים מתוך השראה גדולה, ונמרוד לב שכתב והלחין התאים אותו ככפפה לדואט עם אורלי פרל, אז ב-1998, פרודתו הטריה. שיר אהבה לא קונבונצינאלי. המילים עוסקות בזוגיות מנקודות מבט שונות. מה אחרים חושבים/ אומרים עליה, ואיך בני הזוג רואים אותה. מבחוץ הוא נראה "חצי בן אדם" והיא "חצי משוגעת", ואילו מנקודת מבטו – היא נראית זמרת בארים שרוקדת אצלו "בתוך הנשמה" ואין דבר יותר נכון באותה נשימה. היא – חולמת בהקיץ, אין לה כלום בעיניים, המילים ריקות, אבל כשהיא רואה אותו…

בלדת אווירה אינטימית אפלולית מעוטרת בצלילים אקוסטיים מדויקים, בהמשך הילוך לצליל מחושמל המעצים את הדואט, ושוב לקראת סיום – הצליל האקוסטי הרגוע שמחזיר לפתיחה. נמרוד לב הביא מימדים אינטימיים יפים לפופ המקומי. משהו אישי כובש. לא דרמות, לא טרגדיות. למה לו פוליטיקה. די בתיסכולים, בעגמומיות שכזו. לחנים סבירים עד טובים, קול חם ונעים, משגר רומנטיות לא מביכה, לא טראומטית, גם לא קיטשית.

**** השיר נכלל באלבום הבכורה של נמרוד לב, "אין חלום אחר". הוא הוצג כמועמד למצעדי הפזמונים השבועיים של רשת ג' ב־15.11.1998, זכה להצלחה גדולה וצעד 14 שבועות, עד 28.2.1999. שישה שבועות רצופים מתוכם – החל מ־6.12.1998 – עמד במקום הראשון במצעד, גם במצעד השנתי תשנ"ט (1999) של התחנה הוא זכה להצלחה רבה, ונבחר כ"שיר השנה" לשנה זו. לב זכה בתואר "תגלית השנה" באותו מצעד.

מסתכלים עלי כל הזמן/ מה הם רוצים/ מה אכפת לי בעצם/ אומרים לי שאני חצי בן אדם/ והיא חצי משוגעת/ אבל זה כל הקסם

כשאני רואה אותך/ אני רואה את מה שבא לי לראות/ אותך

כמו שאת כשאת פורשת כנפיים/ אני צייר ואת זמרת בארים אדומה/ אני מוכן ואת רוקדת בתוך הנשמה/ ואין דבר יותר נכון מאותה הנשימה

כמה זמן אני חולמת בהקיץ/ משתדלת להציץ אבל אין כלום בעיניים/ גם מילים הן ריקות כמו האוויר שאני נושפת/ כל הלילה נושמת ונושפת/ מתאדה לשמים/ כשאני רואה אותך…