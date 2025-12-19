נסרין קדרי יורדת הכי נמוך כדי לתקוף בן זוג בשפת שוק. זהו הולך מודע, מוחצן ולא מתנצל בפופ-מזרחי קצבי פרחי, כזה שלא מבקש עומק פסיכולוגי אלא כוח, לעג ושליטה. זהו שיר שמעמיד במרכזו לא את הכאב אלא את ההשפלה כהיפוך יחסי כוחות: האישה כבר לא זו שנשארת לבד – היא זו שמקטינה, פוסלת ושולחת הביתה.

צחקתי. האמת הצחיקה אותי. עשתה מהשיר קריקטורה – דייט ראשון מושלם על הנייר לימוזין, נימוסים, בחור “טוב”. הפער בין ההצגה למציאות הוא לב השיר. המעבר מ"בחור טוב כזה” ל-"אתה דרדלה” מתרחש בלי תהליך רגשי מורכב. אין כאן אכזבה עמוקה או פרידה כואבת אלא ניפוץ מהיר של פנטזיה חומרית ורומנטית.

"דרדלה” אינו רק אדם חלש אלא גבר שחושב שהוא "משהו” ללא כיסוי, מישהו שמציג כוח, כסף או ביטחון ומתברר כריק. ההחרפה ל"אבא של הדרדלה” היא לא סתם קללה אלא הכפלה של ההקטנה.

השיר כתוב בכוונה בגובה נמוך: נסרין לא מנסה להיות „עמוקה”, אלא אפקטיבית. הפזמון נועד להיצרב, להיאמר בקול רם, להפוך למטבע לשון.

"אני המטורפת אנ’לא סובלת ת’לבד” – היא רגע של כנות כמעט חתרנית: היא מודה בחולשה, אבל מיד משתמשת בה כהצדקה לדחייה. זה לא וידוי – זה נשק.

העיבוד מזרחי-קצבי, פשוט, חזרתי מזמין: ריקוד, ציטוטים בטיקטוק, נסרין שרה בביטחון מתנשא, בלי סדק בקול. זה לא שיר של פגיעות אלא של הכרזה.

אפשר לטעון בצדק שהשיר שטחי, שהוא מקבע תפיסות חומריות של זוגיות, שהוא בונה כוח נשי דרך הקטנת האחר, אבל גם זה בדיוק מה שהשיר מבקש לעשות.לא לרפא, לא לנתח אלא לפרוק, לצחוק, ולנצח רגעית.

"דרדלה” הוא שיר של כוח פופולרי, לא של אמת מורכבת. הוא מתפקד כקריאת קרב נשית, בדיחה קולקטיבית, גם היפוך של נרטיב הקורבן המזרחי המוכר, נסרין קדרי לא בוכה ולא מתקרבנת, הוא מעדיפה שיר דרדלה להראות כוחנות מהסוג העממי הנחות.

הבחירה להצטלם בקליפ כטקס חתונה בכנסייה אינה מקרית: הכנסייה מסמלת הבטחה גדולה, נצח, טקסיות. מול זה — הגבר מתגלה כדרדלה. זהו פער בין פנטזיית כלה הוליוודית לבין מציאות ישראלית צעקנית. הקליפ מדגיש את הקרקסיות של הציפייה הזוגית ומפרק אותה בצחוק.

נסרין קדרי דרדלה בימוי ותסריט – עומר אלוני

דייט ראשון הגעת עם הלימוזין

בחור טוב כזה אחד של נימוסים

התמכרתי בדקה כמו ניקוטין

עשית חמסין לנסרין

ציפיתי רציתי חשבתי שהוא האחד

פנטזתי על אמת שהוא יביא 10 קראט

אני המטורפת אנ'לא סובלת ת'לבד

היה ממש ממש ממש נחמד

אתה חושב שאתה משהו

אתה חושב שאתה מישהו

אתה דרדלה דרדלה דרדלה

אתה חושב שאתה משהו

אתה חושב שאתה מישהו

אתה אבא של הדרדלה

דרדלה דרדלה

תחזיר לי את האוטו

רק אם הטנק מלא זכית בלוטו

הפסדת ת׳הברקה

תפסיק עם הפוזות רד ממני יזלמה

בסוף הוא שלח הודעה/ וחזר אליי טאטאלה

ציפיתי רציתי חשבתי שהוא האחד

פנטזתי על אמת שהוא יביא 10 קראט

אני המטורפת אנ'לא סובלת ת'לבד

היה ממש ממש ממש נחמד

אתה חושב שאתה משהו

אתה חושב שאתה מישהו

אתה דרדלה דרדלה דרדלה

אתה חושב שאתה משהו

תה חושב שאתה מישהו

אתה אבא של הדרדלה

דרדלה דרדלה

גם אם תחפש אתה אף פעם לא תמצא

מישהי כמוני אז חביבי יאללה סע

אני המטורפת אתה קיבלת הצצה

יאללה רד המונית מחכה

