נס X סטילה מי כמוני

"מי כמוני" הוא יריית פתיחה לקראת הפרויקט החדש של הצמד נס וסטילה. השיר מביא את כל מה שהפך אותם לאחד הצמדים המסקרנים והמזוהים ביותר בהיפ־הופ הישראלי של השנים האחרונות: ביטים קופצניים, הומור פרוע, ביטחון עצמי מוגזם במכוון, ושפה שמרגישה כאילו נשלפה ישירות מהפיד של דור הטיקטוק.

כבר מהשורות הראשונות ברור שנס וסטילה לא באו להתנצל או להסביר את עצמם. להפך – זהו שיר שמרגיש כמו הצהרת נוכחות. אחרי תקופה שבה מעריצים שאלו "איפה סטילה של פעם?" או תהו מה הצעד הבא שלהם, הם עונים בדרך הכי אופיינית להם: עם הרבה רעש, הרבה סטייל ואפס חשבון לאף אחד.

בלב השיר נמצא מוטיב ההתרברבות הקלאסי של ההיפ־הופ, אבל בניגוד לראפ שמנסה לשדר קשיחות או יוקרה, כאן הכול עטוף בהומור עצמי ובקריצות בלתי פוסקות. השיר קופץ בין אזכורים לתרבות הפופ, פוליטיקה, טלוויזיה ישראלית, טיקטוק בקצב מסחרר שמרגיש כמעט כאוטי. שורות כמו: "שאלו אם אני סתם עוד סרטון בטיקטוק" או "ת'ה שואל מי אני? לך תבדוק מי אתה" ממחישות את הגישה של הצמד – הם מודעים לביקורת, מודעים לרעש שסביבם, ובוחרים להפוך אותו לחלק מהבדיחה.

מבחינה מוזיקלית, "מי כמוני" נשען על ביט היפ־הופי שמושפע מפופ, טראפ ומוזיקת מועדונים. ההפקה עמוסה במעברים, קריאות רקע ואפקטים שמחזקים את תחושת הטירוף הכללית. אין כאן ניסיון ליצור יצירה עמוקה או דרמטית – המטרה היא לייצר אנרגיה בלתי פוסקת, ובזה השיר מצליח מאוד. הפזמון פשוט, קליט וממכר – "וואלה מי כמוני מי", שורה שנדבקת מיד לראש ונשמעת כמו משפט שנועד להפוך לסאונד ברשתות החברתיות.

בין ההצהרות הגדולות מסתתרת בשיר תגובה לכל מי שהטיל ספק בצמד לאורך הדרך. ההתייחסויות לביקורת, לבגידה ולמעריצים שהלכו איתם "מדיי וואן" יוצרות תחושה שהשיר הוא לא רק חגיגה של הצלחה, אלא גם ניסיון להוכיח שהם עדיין כאן.

מצד אחד: אנרגיה מטורפת מהשנייה הראשונה ועד האחרונה, כימיה מצוינת בין נס לסטילה, פזמון ממכר שקל לזכור. מצד שני: העומס של הבדיחות והרפרנסים מרגיש מוגזם ובא על חשבון אין עומק רעיוני, שלא לדבר על רגשי.

"מי כמוני" הוא שיר צבעוני, חצוף, רועש ומלא ביטחון עצמי. הוא לא מנסה להיות יצירה פילוסופית או שיר מחאה, אלא מסיבת היפ־הופ אחת גדולה שמטרתה להזכיר לכולם מי הם נס וסטילה ואיך הם הפכו לתופעה כל כך בולטת.

כשירראשון שאמור להחזיר הצמד למרכז הבמה, "מי כמוני" עושה את העבודה: הוא מטורלל, ממכר, מלא אופי ובעיקר משאיר בתחושה שנס וסטילה עדיין נהנים מהמשחק, ושהם ממש לא מתכוונים לעצור.

נס X סטילה מי כמוני במאי: עומר אלוני

(הם מחכים לנס)

נקסט, אל תחכו לי

זובי, הא

אנלא זונה של הצומי

זה בא מקולקל שכולם ליקקו לי (בשיא)

מדברים על אכלו לי שתו לי

היא ערסית היא צ'אחלה היא טום בוי משתולים

חשבו מתוקה כמו תותים מגומי

אנלא פו הדוב, יותר טד הדובי

כפרה עליי, קמתי על הבוקר כמו – היי!

טודו בדום דום דום

אסלית כמו אום כולתום

ביג בוס, קים ג'ונג און

שאלו אם אני סתם עוד סרטון בטיקטוק. הממ

שבו בשקט, חכו לדבר הבא

באה בלי טיפת רחמים

כף כף לפנים כמו באם באם

וואלה מי כמוני ידבע

כל היום – הלווו

חגיגות סילבסטר – סטאלון

אף פעם לא עזבתי אנלא (אנלא)

טל מוסרי הבוגד

מרי טו דה גיים, יס איי דו

לך תבדוק על הלם תרבות

אחד לדור כמו בגין יווו

וואלה מי כמוני מי

הו, שיט

מי כמוני מי, אה

מי כמוני מי, אוי

מי כמוני מי

אני גם וגם וגם, שמאל וימין

הו שיט, תשאל מי אני

מייק צ׳ק, וויב של כולם חיילים שלי

אתה לא תאמין יא, וואלה מי כמוני מי

וואלה מי כמוני, וואלה מי כמוני

וואלה מי כמוני, וואלה מי כמוני

מי כמוני, מי

טמבלים מתבלבלים חשבו קוראים לי נס

אבל זה בסדר. אני לא לוקח שום דבר אישי

(שייייש)

קהל שלי מהבולים

עושים סולדאאוטים בטורים

עוד לפני שהייתיק קטן

ביצ', וואט דה פאק

ת'ה שואל מי אני?

לך תבדוק מי אתה

מה ת'ה טמטמטמבל??

סע מפה

כל היום – הלווו

חגיגות סילבסטר – סטאלון

אף פעם לא עזבתי אנלא (אנלא)

טל מוסרי הבוגד

מרי טו דה גיים יס איי דו

לך תבדוק על הלם תרבות

אחד לדור כמו בגין יווו

וואלה מי כמוני מי

הו, שיט

מי כמוני מי, אה

מי כמוני מי, אוי

מי כמוני מי

אני גם וגם וגם, שמאל וימין

הו שיט, תשאל מי אני

מייק צ׳ק, וויב של כולם חיילים שלי

אתה לא תאמין יא, וואלה מי כמוני מי

וואו

מבשלים שיט משובח

זוג ביצים וכוס סוכר

אם ת׳ה בא לי מקולקל

מותק לך שב על עוגה

מי כמוני משוגעת

תפוס ת׳י אם ת׳ה מסוגל

חת לדור כמו בגין יווו

וואלה מי כמוני תבדוק

מי הפנה גב כשפתחתי פער?

מי אמר איפה סטילה של פעם?

זה בשביל כל מי שאיתי מדיי וואן

זין על כל מי שקרא לי בוגד

מרי טו גיים יס איי דו

עוד מהימים של הלם תרבות

אחד לדור כמו בגין יו

וואלה מי כמוני מי יא

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