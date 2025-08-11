.  נעומי טוב אלמליח וליאור אלמליח משייה‎

ליאור אלמליח ונעומי טוב, הפייטן וזוגתו, מנסים לחבר עולמות שונים. את הדבק בין פיוט מרוקאי למוסיקה ישראלית סיפק להם גוסטו במסגרת פרויקט חדש שנקרא "פעמיים כי טוב". השיר הוא דוגמה ליצירה שמשלבת עברית עם ערבית מרוקאית מסורתית, ובמיוחד. הוא עוסק בקשר בין אם לבת בתוך עולם משתנה, על רקע תרבות מזרחית שמרנית.

אם פונה לבתה – צעירה, נועזת, אולי שואפת "לכבוש את העולם". האמא מביעה דאגה, אבל גם אהבה ותמיכה. המסר המשולב: מצד אחד – שמרי על עצמך, אל תמהרי, העולם מסוכן; מצד שני – גאווה, הערכה, אולי גם קנאה סמויה על כך שהבת חיה את החלומות שהיא לא העזה לממש.

דאגה אימהית: "את שרה יפה אבל קצת ממהרת", "קחי לך אוויר", "שמרי על עצמך". מסורת מול שינוי: "אצלנו חשוב מה אומרים", "בית חם, בעל טוב, ילדים מוצלחים" – מייצג את ערכי הבית המסורתי. רב-דוריות: האמא מספרת שגם היא פעם חלמה להיות זמרת, אך שמרה זאת בסוד – והבת מממשת.

השיר בנוי במעברים בין עברית לערבית, מה שמחזק את הדואליות, משחק על המתח וההרמוניה שבין שתי השפות: העברית – שפת היום-יום, הנורמטיבית, שמספרת את הסיפור. הערבית המרוקאית – מעלה את רובד הנשמה, הפזמון בערבית הוא כמעט ליטורגי: "לאיין משייה, אללה ליין משייה לאן את הולכת, אלוהים, לאן את הולכת", "מאעה מה תרוח, וכיף אינתי ז'איה עם מי את נודדת, ואיך תחזרי?"

החזרה בפזמון משדרת כמעט תחינה, אבל גם נוכחות מגוננת: "אנא מאעאק חתא תכוני מהדיה אני איתך עד שתמצאי את דרכך". המסר – גם כשאת הולכת למקומות רחוקים (פיזית, רגשית או תרבותית), אני האמא תמיד איתך, עד שתמצאי את המקום שלך.

מבנה השיר יוצר תחושת שיחה / דו-שיח פנימי, או אפילו וידוי של אם לבת, ומפגש בין שפות = בין עולמות. השיר משקף דיאלוג בין דור ההורים יוצאי מרוקו (ובעיקר אימהות) לבין דור הבנות בישראל של היום: האם באה מבית שבו "שומרים בסוד", לא מעיזים לשאוף רחוק מדי. הבת – אמיצה, בולטת, לא מפחדת לרדוף אחרי חלום יחד עם זאת – האם לא עוצרת אותה. להפך – היא מחזקת אותה, אוהבת אותה, וגם אם חוששת – היא תלך איתה בדרך עד שתגיע.

השיר אינו רק על מסורת ומודרנה, אלא גם על אהבה אימהית שלא שופטת אלא מחבקת, גם כשקשה לה. השילוב של השפות – עברית וערבית מרוקאית – לא רק מוסיף ייחוד מוזיקלי, אלא מבטא את הזהות הכפולה של הדוברת: מזרחית מסורתית, אבל גם אישה של העולם המודרני.

השעטנז המוזיקלי קצת צרם לי בהאזנה ראשונה, הרמוניה נוגה יפה מול מקצב רוק אוריינטלי מייצג סגנונות ותרבויות שונים בחיבור של תיזמור עשיר, שיוצר חיץ בוטה בשיר. חוסר האחידות הסגנונית אינו משרתו הנאת את המאזין ה"ממוצע", אבל ממחיש פערים תרבותיים. ליאור אלמליח ונעומי טוב את גוסטו יצרו יצירה שמייצגת את הפערים האלה שקייימים בישראל.

. נעומי טוב אלמליח וליאור אלמליח משייה‎

את שרה יפה אבל קצת ממהרת,

קחי לך אוויר אמא אומרת

שמרי על עצמך וצאי מהסרט,

שכולם בשבילך ואת המושלמת

את יודעת אצלנו חשוב מה אומרים ,

ואם בא המזל אז לוקחים ושותקים

בית חם בעל טוב ילדים מוצלחים ,

את יודעת ילדה החיים לא פשוטים

לאיין משייה , אללה ליין משייה

מאעה מה תרוח וכיף אינתי ז'איה

ליין משייה אללה ליין משייה

אנא מאעאק חתא תכוני מהדיה

(תרגום

לאן את הולכת יקרה, לאן את הולכת

עם מי את נודדת ואיך תבואי בחזרה

לאן את הולכת יקרה, לאן את הולכת

אני איתך עד שתמצאי את דרכך)

גם אני כילדה אז הייתי חולמת,

ושמרתי בסוד שאני עוד זוכרת

איך רציתי לשיר ולהיות מפורסמת,

אבל את מגשימה, אני רק מספרת

לאיין משייה…

ליאור אלמליח פייסבוק

גוסטו פייסבוק