נרקיס לעלות

אנחנו בפתח הימים הנוראים, ונרקיס פותחת את הלב לוידוי אישי חשוף, פגיע ומתנצל. זהו חשבון נפש אישי, רגשני ורוחני. הוא נוגע בעולמות של תשובה, תיקון, כאב פנימי, כמיהה לאלוהות ולאמת — ומתאר תהליך אנושי עמוק של חיפוש עצמי.השיר שנפתח בסימפול דברים של הרב ינוקא, אואלא רק וידוי אישי, אלא גם ביטוי קולקטיבי ישראלי-יהודי של התעוררות פנימית, במיוחד לקראת תקופת אלול, ראש השנה ויום כיפור.

נרקיס משרטטת דמות שנשחקה מבפנים, מרגישה אשמה על הדרך שבה התנהלה — על חוסר כנות, על פחד, על ריחוק מהאמת של עצמה.

היא כועסת, מתוסכלת, ובעיקר – מלאת כאב. המילים פשוטות וישירות, אבל כל שורה היא מטען רגשי חזק.

"ובגלגול הבא אני אחזור אחרת" "לעלות, לעלות לתקן / ולחזור, להמשיך לנגן" – כאן כבר נכנסים יסודות של אמונה ותיקון הנשמה. המושג "גלגול" מגיע מעולמות הקבלה והחסידות, ומביע רעיון שהאדם ממשיך תהליך נשמתי לאורך דורות, כל גלגול הוא הזדמנות נוספת לתקן, אבל הדוברת לא רק מחכה לגלגול הבא — היא גם רוצה לתקן עכשיו, "לעלות" – כלומר להתעלות.

"שנים אני מנסה לגעת בשמיים" "עשה שיפתח הים הזה לשניים" הדימוי בקשה לנס, לקריעת ים סוף הפרטי של הדוברת – הים של הפחדים, הספקות, הקשיים. היא רוצה מגע עם שמיים – לא רק במובן של הצלחה או שאיפה, אלא ממש חיבור רוחני עם הקב"ה.

"מה יקרה אם יסתכלו לי בעיניים / יגלו את הסודות שלא סיפרתי לעצמי" "לדבר עם הילדה שמסתתרת בתוכי" השיר עובר מנקודת מבט חיצונית של "מה יחשבו עליי", לנקודת מבט פנימית וכנה יותר – עימות עם העצמי הילדי, הפגוע, החבוי. למעשה, תהליך של גילוי עצמי כואב ואמיץ.

"נכנסתי לפרדס מה עשיתי לי / לטעום מהאמת בסוף נשארתי לבדי" – זהו אחד הדימויים הבולטים במיסטיקה היהודית, "הפרדס" הוא סמל לעולמות הסוד והקבלה – עולם שאינו פשוט. המילים כאן מרמזות שהחיפוש אחר אמת, עומק ואלוהות יכול גם להכאיב, לבודד.

"אין מה לעשות זה השיעור שלי / עכשיו זה רק אני ואלוהים שבתוכי" – השלמה פנימית. השיעור – החיים עצמם, ההתמודדויות – נתיב תיקון שמתחבר למוסיקה. והנחמה היחידה היא באמונה: "אלוהים שבתוכי".

"לעלות" של נרקיס הוא שיר של תשובה מודרנית, נשית, עמוקה וכואבת. הוא לא מטיף, לא מטשטש, לא מציג פתרון מהיר – אלא פשוט צועק אל האלוהים מתוך כאב קיומי.

המוסיקה בקצב איטי-בינוני: כמו הלב המדבר, הרמוניה מינורית: מלווה את התחושות של כאב, חרדה ותקווה. שירתה של נרקיס משדרת אמת, שבר, עוצמה וחסד בו-זמנית. השיר הכי חזק שלה עד עכשיו.

נרקיס לעלות

באמת שאני מה זה מצטערת

ולמה את הנשמה שלי אני מוכרת לזרים

פחדנית

איך קשה לי להגיד אני אוהבת

כי את הלב שלי השבור אני שומרת לעצמי

שחקנית

באמת שאני מה זה מצטערת

ובגלגול הבא אני אחזור אחרת

לעלות, לעלות לתקן

ולחזור, להמשיך לנגן

שנים אני מנסה לגעת בשמיים

עשה שיפתח הים הזה לשניים

לעלות, לעלות לתקן

ולחזור, להמשיך לנגן

לא סיפרתי אני מה זה מפחדת

לדבר עם הילדה שמסתתרת בתוכי

מה יקרה אם יסתכלו לי בעיניים

בטח יגלו את הסודות שלא סיפרתי לעצמי

מי אני

באמת שאני מה זה מצטערת

ובגלגול הבא אני אחזור אחרת

לעלות, לעלות לתקן

ולחזור, להמשיך לנגן

שנים אני מנסה לגעת בשמיים

עשה שיפתח הים הזה לשניים

לעלות, לעלות לתקן

ולחזור, להמשיך לנגן

נכנסתי לפרדס מה עשיתי לי

לטעום מהאמת בסוף נשארתי לבדי

מי יבין אותי

ואין מה לעשות זה השיעור שלי

עכשיו זה רק אני ואלוהים שבתוכי

באמת שאני מה זה מצטערת

ובגלגול הבא אני אחזור אחרת

לעלות, לעלות לתקן

ולחזור, להמשיך לנגן

שנים אני מנסה לגעת בשמיים

עשה שיפתח הים הזה לשניים

לעלות, לעלות לתקן

ולחזור, להמשיך לנגן

שנים אני מנסה לגעת בשמיים

עשה שיפתח הים הזה לשניים

לעלות, לעלות לתקן

ולחזור, להמשיך לנגן

נרקיס פייסבוק