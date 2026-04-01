אני מכיר לפחות מבקר מוסיקה אחד שהגיע לחולון חמוש בווריאציה על הקלישאה – אלביס התהפך בקברו, יצא החוצה ומיהר לתיאטרון חולון כדי להפסיק את המחזה המביש, כאשר על פניו מבע מיוסר האומר: למה התעללתם בי.

אז ככה: הבשורה היא שהקלישאה נגנזה. אלביס אפילו לא זז בקברו. נשים שרו אותו בחולון, ועשו לו יופי של כבוד. מה כבוד: הרביצו ערב רוק חבל"ז.

יום האישה הבינלאומי לא ישכח להן את מפגן הרוק הזה עם השירים של הזמר שהכי סימל את הרוקנ'רול הגברי על כל המשתמע. בואו נסכם כבר עכשיו, שבכל הקשור לרוק ונשים היה בערב הזה מקום לרגשי עליונות (של הנשים) עד כדי כך שאני רוצה סיבוב נוסף של נשים שרות אלביס. זה לא חייב להיות מול הקהל של חולון, שמצטיין בדרך כלל בהקשבה ממושמעת (איפה הצעירים של חולון?!) , פרט לשירי ארץ ישראל שדורשים פעילות הלכה למעשה. גם כאן אגב, נדמה לי בפעם הראשונה בתולדות תיאטרון חולון נרשם אירוע חריג: גברת אחת נטשה את מושבה והגיעה עד קדמת הבמה כדי לרקוד Long Tall Sally מול יעל דקלבאום ויחד איתה. וואהוו! שווה לצרוח, אן כמו שאומר השיר – כמה הזדמנויות יש לקשישות חולון לרוקד עוד פעם רוקנ'רול – I'ts Now Or Never.

כמעט רוב הצעירות והגברות שנטלו על עצמן לעשות אלביס בערב הזה – לקחו אותו באופן אישי. הביאו את עצמן בפרשנויות אחת-אחת בניהולו האומנותי של עדי רנרט שהשתמש בהרכב בסיסי של פסנתר-גיטרה-תופים בעזרתם של המקצוענים עמוס הדני בגיטרה וז'אן פול זימבריס בתופים. .

במיוחד החצי השני של הערב גרם לי כמעט להצטרף לגברת ההיא שפיזזה מול דקלבאום. אגב, דקלבאום, אילו אני המלך, הייתי מכתיר אותה למלכה של הערב, ואני מדבר לא רק על Long Tall Sally. דקלבאום היא לא סתם רוקרית. היא רוקרית לא רק עם קול ואנרגיה, אלא גם עם חוש הומור והמון כריזמה. הביצוע שלה ל – You've Lost That Loving Feeling, העניק לשיר חיים חדשים מופלאים. אבל לא רק דקלבאום: אם להעניק תעודות הוקרה/ עברו את אלביס בהצטיינות יתרה, אני הייתי נותן ליעל קראוס הנלאה על It's Now Or Never, לריקי גל (שהספיקה לפגוש את אלביס ואף ללחוץ את ידו!) על In The Getto ו – Return To Sender, לקרולינה על Blue Suede Shoes, לרותי נבון על You Don't Have To Say You Love Me, לתמר אייזנמן ויעל דקלבאום על הדואט של Heartbreak Hotel. וגם לדואט הקינוח בהדרן Hound Dog ששרו באנרגיות מוטרפות רותי נבון וריקי גל.

הבשורה שיוצאת מפסטיבל אישה בחולון: לרוקריות הותיקות הנ"ל – יש יורשות מופלאות. נכון שלמסקנה הזו הייתי יכול להגיע בקלות גם ללא הערב שהוקדש לאלביס, אבל המופע לא רק חיזק את ההנחה, אלא העביר את הכדור למגרש הגברי: נראה אתכם עושים אלביס כמו שקיבלנו מחבורת הזמרות הזו. הבעיה היחידה היא שאין משהו כמו "יום הגבר הבינלאומי" או "פסטיבל גבר", ככה שבשלב זה יש לנו רק מלכות רוק ישראליות חדשות. מי יהיה מלך הרוק המקומי? או – מי האמרגן שמרים את הכפפה?

1 Shake Rattle and Roll – תמר אייזנמן

2 Tutti fruit – תמר אייזנמן

3 Surrender – יעל קראוס

4 Don't be cruel – תמר אייזנמן + יעל קראוס

5 Jailhouse Rock- רותי נבון

6 I'm all shook up – רותי נבון

7 Love Me Tender – קרולינה

8 Fever – יעל דקלבאום + קרולינה

9 Trouble – יעל דקלבאום

10 Are You Lonesome – רעות יהודאי

11 suspicious mind – רעות יהודאי

12 Crying in the chapel – תמר אייזנמן

13 In The Getto – ריקי גל

14 Return To Sender – ריקי גל

15 Love Me – יעל קראוס

16 It's now or never – יעל קראוס

17 you have lost that loving feeling – יעל דקלבאום

18 Blue Suede Shoes – קרולינה

19 You don’t have to say you love me – רותי נבון

20 Heartbreak Hotel – יעל דקלבאום+ תמר אייזמן

21 Long Tall Sally – יעל דקלבאום

22 My Way – ריקי גל

23 Amazing Grace – כולם

24 Hound Dog – רותי נבון+ריקי גל – הדרן

