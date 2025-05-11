דניאל נשמה עושה שימוש במטפורה של "לעוף ולראות הכול מלמעלה" כדי להשתחרר מהמבט הצר של היומיום ולראות את התמונה הרחבה כמו ציפור בשמיים. זה מאפשר להבין מצבים באופן שלם, פחות רגשי ויותר מאוזן – לראות את "היער" ולא רק את העצים.

לעוף מבטא שחרור ממגבלות: של גוף, פחד, אשמה, עבר. זו תחושת חופש פנימית — להיות במקום שבו אין משקל רגשי כבד, אין אחיזה. דווקא הריחוק מהקרקע, מהמקום שבו הדברים קורים, נותן בהירות — אפשר להבין רגשות, מערכות יחסים או דילמות חיים באופן נקי יותר.

"לעלות למעלה" מסמל גם התקרבות לאלוהים, לתודעה גבוהה, לנשגב. זו יכולה להיות חוויה של התבוננות עצמית גבוהה – כמו מדיטציה עמוקה או חלום צלול. דניאל נשמה כמה למקום הזה (קרוב לגן עדן) כדי לתת אהבה, לקדם שלום. המוסיקה – ריחופית, בהפקת טראפ אפלולית, בשירה הזויה של נשמה, בתוספת קולה של לירן ברוש שמוסיפה צבע נוגה דרמטי לתחינה האמונית. סוג של תפילה שמייצרת מתח המבליט את הערגה ותחושת התעלות – מעבר מהמקום שבו אתה מגיב, למקום שבו אתה מבין. מיוחד מאוד.

צילומים: דן גוטליב

נשמה (עם לִירַן) למעלה

בתוך הפינה של הפינה/ בהסתרה בתוך ההסתרה

לא מדבר בזמן הברכה/ אז לא לדבר איתי עכשיו

אני רוצה לעוף, יונה לבנה/ עלה של זית, אוונגליון

אני רוצה שלום, סאלאם/ רוצה שלום למות עליו

רוצה לעלות למעלה/ לראות הכל מלמעלה

רוצה לעוף/ רוצה לעוף

רוצה לעלות למעלה/ לראות הכל מלמעלה

רוצה לעוף/ רוצה לעוף

מלחמה בלבנט, מה חדש? מה זה שכפ״צ על פצמ״ר

מה, מה זה פצמ״ר על נגמ״ש/ מ- מלאך המוות יקח את כולם

יש אזעקה, מרימים את המבט/ מופע זיקוקים, יש מכות בכיפה

חשבתי לברוח כדי להישאר בחיים/ והחלטתי עדיף לאבד אותם כאן

אני שום פעם בפלפה/ עבד עברי, היונה לא מתה

יש עבודה אני בא לתת אהבה לכולם

גם אם אני שונא אותך/ רוצה לעוף, יונה לבנה

עלה של זית, אוונגליון/ אני רוצה שלום, סאלאם

רוצה שלום עכשיו

למעלה לראות הכל מלמעלה

רוצה לעוף רוצה לעוף

רוצה לעלות למעלה לראות הכל מלמעלה

רוצה לעוף רוצה לעוף

(לירן)

רוצה לעוף, שהכל נקי מעליי/ העולם הזה חסר ואין בית

רוצה להיות למעלה, מהיי להיי

פסיעה מכס המלכות, מרגישה בבית (מרגישה בבית)

מרגישה בבית (מרגישה בבית)/ מרגישה בבית (מרגישה בבית)

היונה לא מתה, היא בתוכי/ כי כולנו משיח זאת האש בפנים

מעליי רקיע קורה מה שצריך/ היינו כאן קודם זה אותו התסריט

בלילה נשמה מרחפת בעולמות גבוהים

כמו בכתובים, אני דורכת על גן עדן, הוא נמצא בפנים

מתהלכת בג׳הנום זה רק היפוכים

(נשמה)

רוצה לעוף, יונה לבנה/ עלה של זית, אוונגליון

אני רוצה לעוף, יונה לבנה/ עלה של זית, אוונגליון

אני רוצה לעוף, יונה לבנה/ עלה של זית, אוונגליון

אני רוצה שלום, סאלאם/ רוצה שלום

עכשיו, עכשיו, עכשיו

למעלה לראות הכל מלמעלה

רוצה לעוף רוצה לעוף

רוצה לעלות למעלה לראות הכל מלמעלה

רוצה לעוף רוצה לעוף

דניאל נשמה פייסבוק