נתן גושן וסתיו בגר Lama Lo – Risky

מה הבאנגר שהוא מציע לבייב שלו, שאסור לדחות אותו? זה מסוכן. היא יכולה להרגיש. זו הדרך שבה הוא מתמודד עם פחדיו. זו הדרך שהוא מתווה יחסים עם הבייבי שלו. "זה השיר שלך, ואנחנו הולכים כל כך הרבה זמן / אז אם משהו לא בסדר, את באמת צריכה לבוא לספר לי מותק". נתן גושן וסתיו בגר, החתומים על שירים כמו ת Banana Nana של נטע ברזילי, Roots של עדן הלנה, ממשיכים בסיעור מוחות מוזיקלי של יצרני להיטים תחת השם Lama Lo, עוטים הפעם מסכות של מוזיקאים לטיניים בנוסחי ה – Reggaeton, ז'אנר שזכה לפופולריות רבה לא רק ברחבי אמריקה הלטינית. המיינסטרים של המוזיקה המערבית מאמץ אותו בהתלהבות.

האימוץ של הז'אנר בשיר הזה מעיד על מקצועיות, אבל גם על סוג של התבטלות אמנותית בניסיון להישמע זן מוזיקלי שיש לו אינספור מתחרים. סתיו וגושן רוצים לעלות על מסלולי הצלחה בינלאומיים, ולשם כך הם יאבדו זהות באיזהו טקסט אקראי ובמבטא קריבי תואם ז'אנר לטובת להיט פריך עשוי היטב עם קישוטי פלמנקו, שמזיז אותך במשבי רוח אופנתיים מחניפים. יש מצב שהבאנגר הקליט הזו יעבור לסוחרים גדולים במערב.





Well listen I just came up with the banger/ And it’s impossible for you to turn it down

It’s risky I know you can feel the danger/ but we know both that it’s too late to turn around

This is how I deal with my fears ya/ First date and i give you my keys ya

floor bleeding cuz I’m down on my knees ya/ I rather not but I am out of ideas ya

Oh ya, I know we had some tears ya/ And we can talk about it see how it feels ya

Fuck that we can have ten beers you know me I don’t tease,/ you can pour it up, cheers ya

Don’t look at me like That I told you I will get that low/ I put that hell up on its feet since 20 years ago

So listen baby you’re my diamond/ My flow, and the rhythm I rhyme on/ My goal that I’m putting my time on

And you do good, I remember like Simon/ And I know, I don’t work with maybes/ Ill be your man girl you’ll be my baby

It’s your song, and we go so long/ So if anything’s wrong, your should really come Tell me baby

