נתנאל ששון שר בלדה ים-תיכונית טיפוסית על אהבה שנגמרה, שמנסה לשלב בין הצהרה של התגברות לבין רגש שלא באמת נעלם. כבר משם השיר ברור שהדובר מבקש להכריז על סיום סופי, אבל ככל שמתקדמים בטקסט ובביצוע הקולי, נוצר הרושם שהסיום הזה פחות חד-משמעי ממה שהוא מנסה לשדר.

המילים כתובות בשפה יומיומית וישירה מאוד. הן נשענות על ביטויים מוכרים מהז’אנר – לב שנשבר, ניסיון להמשיך הלאה, והשוואה בין העבר לבין ההווה כמו "לב של קרח נועד להישבר” – דימוי פשוט אך מוכר מאוד בשירי פרידה. או "מזמן כבר לא כותב עלייך… מתכתב עם אחרות” – ניסיון להראות התקדמות רגשית.גם "יש עבר ואין עתיד כי החיים קורים בפיד” – שורה שמנסה להיות עדכנית עם רפרנס לרשתות החברתיות, אך נשמעת מעט מאולצת בתוך בלדה רגשית.

באופן כללי, הטקסט כמעט לא מנסה לחדש מבחינת מטאפורות או עומק רגשי. הוא פועל בתוך נוסחה מוכרת של שירי פרידה ים-תיכוניים: הצהרה של עצמאות רגשית לצד עקיצות כלפי בת הזוג לשעבר.

הפזמון הוא המרכז הדרמטי של השיר: "אני לא אוהב אותך ולא את עצמי אני לא חוזר יותר עכשיו זה רשמי” – זו הצהרה חדה מאוד, מעט דרמטית מדי. מצד אחד הוא מכריז על סיום מוחלט, מצד שני עצם הצורך לחזור שוב ושוב על ההצהרה מרמז שהוא עדיין נאבק לשכנע גם את עצמו.

הסתירה בין המילים לבין הביצוע בעייתית. המילים אומרות שוב ושוב: "את לא חסרה לי”, אבל הטון בפזמון גבוה מאוד עד כדי זעקה מתפרצת. בבלדות ים-תיכוניות, טון גבוה כזה בדרך כלל מבטא כאב או געגוע. לכן נוצרת תחושה שהדובר דווקא כן מתגעגע, ושההצהרה "זה רשמי” היא יותר מסכה רגשית מאשר אמת מוחלטת.

"זה רשמי” הוא שיר שעובד חזק במסגרת הז’אנר שלו, אבל לא מנסה לפרוץ אותו. – הפזמון קליט ודרמטי, הביצוע הקולי חזק שמדגיש רגש. הטקסט פשוט, חסר כל ייחוד פואטי. כתוב לעיתים באילוץ עדכני ("החיים קורים בפיד”) שלא תמיד משתלב בטבעיות

הכוח של השיר לא נמצא במילים אלא בביצוע: למרות שהמספר מתעקש שהוא כבר המשיך הלאה, העוצמה הקולית של נתנאל ששון בפזמון גורמת להרגיש שהאהבה הזאת עדיין לא לגמרי מאחוריו.

נתנאל ששון זה רשמי ילום ועריכת קליפ: אור זנו

אני מצטער התחלתי כבר להתגבר

ואולי קשה לך לב של קרח נועד להישבר

מזמן כבר לא כותב עלייך וקצת מתכתב

עם אחרות שמתחרות עליי בשביל הכיף…

וגם אם תרצי לחזור לחיים שלי

אולי בגלגול אחר אהבה לשעבר שלי

אני לא אוהב אותך ולא את עצמי

אני לא חוזר יותר עכשיו זה רשמי

כל אחד כבר במקום אחר אז אל תלחמי

מה קרה נזכרת בי אחרי כל השנים

את לא חסרה לי…

יש עבר ואין עתיד כי החיים קורים בפיד

כל מילה אקדח אם אין אותך

אז אין מה להפסיד, את רצית אותי מושלם

כאילו לא כל העולם על אחוז אחד

אז נשארת לבד חיפשת מה שלא קיים…

וגם אם תרצי לחזור לחיים שלי

אולי בגלגול אחר אהבה לשעבר שלי

אני לא אוהב אותך ולא את עצמי

אני לא חוזר יותר עכשיו זה רשמי

כל אחד כבר במקום אחר אז אל תלחמי

מה קרה נזכרת בי אחרי כל השנים

את לא חסרה לי…

