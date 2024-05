עכשיו הוא חושב עלי כל לילה, הו

זה כזה מתוק? אני מניחה

תגיד שאתה לא יכול לישון, מותק, אני יודעת

זה אני, אספרסו

הזז אותו למעלה, למטה, שמאלה, ימינה, הו

שנה את זה כמו נינטנדו

קחו לגימה מהאספרסו הזה, עם הרבה קצפת פאנק נו-דיסקו. אחראית: הזמרת, הפזמונאית והשחקנית האמריקאית סברינה קרפנטר. סברינה קאפנטר מתחילה את מחזור האלבומים החדש שלה עם סינגל דיסקו סולידי באמת. קידום: קליפ מטומטם בבימויו של דייב מאיירס, הליווי המושלם ליום קיץ חם. אולי לא מפתיע אם כך ש"אספרסו" הוא נכון לאלה הימים ראשון ב-Top 10 בבריטניה. זה קורה כשלוש שנים לאחר הופעתה הראשונה במצעד הבריטי עם Skin בשנת 2021. שרה על האקס שלה,על דברים חמודים שהם עשו במהלך מערכת היחסים שלהם. היא משווה את אהבתם לממתקים ושעשועים.

"אספרסו" מגיע בהתרוממות רוח של מקצב רגאיי, אבל מדובר יותר בתחיית הדיסקו בפופ של אווירה תוססת. השירה של סברינה טובה וחזקה. הבעיה היא שהיא לא מיוחדת, נשמעת קצת אריאנה גרנדה. השיר סופר קליט, קל להאזנה, ובעצם מוזיקת פופ רעננה, שנכנסת לאוזן עוברת לרגליים אבל מדלגת על חלקים פנימיים.

סברינה קרפנטר Espresso

Now he's thinkin' ’bout me every night, oh

Is it that sweet? I guess so

Say you can't sleep, baby, I know

That's that me, espresso

Move it up, down, left, right, oh

Switch it up like Nintendo

Say you can't sleep, baby, I know

That's that me, espresso

I can't relate to desperation

My 'give a fucks' are on vacation

And I got this one boy

And he won't stop calling

When they act this way

I know I got ’em

Too bad your ex don't do it for ya

Walked in and dream came trued it for ya

Soft skin and I perfumed it for ya

I know I Mountain Dew it for ya

That morning coffee, brewed it for ya

One touch and I brand newed it for ya

Now he's thinkin' ’bout me every night, oh

Is it that sweet? I guess so

Say you can't sleep, baby, I know

That's that me, espresso

Move it up, down, left, right, oh

Switch it up like Nintendo

Say you can't sleep, baby, I know

That's that me, espresso

Is it that sweet? I guess so

I'm working late ’cause I'm a singer

Oh, he looks so cute wrapped around my finger

My twisted humor, make him laugh so often

My honey bee, come and get this pollen

Too bad your ex don't do it for ya

Walked in and dream came trued it for ya

Soft skin and I perfumed it for ya

I know I Mountain Dew it for ya

That morning coffee, brewed it for ya

One touch and I brand newed it for ya

Now he's thinkin' ’bout me every night, oh

Is it that sweet? I guess so

Say you can't sleep, baby, I know

That's that me, espresso

Move it up, down, left, right, oh

Switch it up like Nintendo

Say you can't sleep, baby, I know

That's that me, espresso

He's thinkin' ’bout me every night, oh

Is it that sweet? I guess so

Say you can't sleep, baby, I know

That's that me, espresso

Move it up, down, left, right, oh

Switch it up like Nintendo

Say you can't sleep, baby, I know

That's that me, espresso

Is it that sweet? I guess so

That's that me, espresso

Sabrina Carpenter Facebook