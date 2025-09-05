סברינה קרפנטר Man's Best Friend

"Man's Best Friend" הוא אלבומה השביעי של סברינה קרפנטר והמשך ישיר ל־Short n’ Sweet, שיצא ב־2024 והיווה פריצת דרך בקריירה שלה. האלבום החדש מעלה את המהלך הוויזואלי והווקאלי לפסי עריכה ואקספרסיביות גבוהים יותר, תוך שהוא משתמש בהומור, סגידה עצמית, שפה בוטה וסקס כביטוי אמנותי עכשווי מסחרי.



האלבום נפתח ב – "Manchild" הוא הסינגל המוביל של האלבום השיר נכתב והופק בשיתוף עם ג'ק אנטונוף ו-Amy Allen, ומשלב סגנונות כמו פופ, סינת'-פופ דיסקו ו-country עם גוון הומור אירוני.

קרפנטר אוספת במיומנות את פניני התקופה והז'אנרים השונים וממכוונת אותם אותם לשנת 2025. הכי מדויק לאופי המוזיקלי שלה, פופ ייחודי ופרובוקטיבי שלה.

זה מבולגן, זה מצחיק, זה לפעמים שטחי, אבל יש מבקרים שהתייחסו לתכונות האלה אצלה כאל מעלות. בהאזנה ראשונה השירים נשמעים כמו טיוטות פופ, כאילו קרפנטר נמנעת מבגרות נשית. הטקסטים עמוסים באגרסיביות מינית, לפעמים עד כדי קיטש.

אני מעריך כי אוהביה יכייפו על Man's Best Friend. אפילו כשקרפנטר מורחת ציפוי מעל את העוגה, הביס שמתחת הוא שלה – מצחיק, פלרטטני, לפעמים פראי, וזו סברינה שללא ספק מצאה את הנוסחה הנכונה שעובדת עבורה כדיוות פופ מבוססת.

