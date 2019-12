קרן פלס אינה אוהבת שירי אהבה צרפתיים מלאי רגש כמו Je suis malade, של השאנסונר סרג' לאמה, שיזהר כהן ביצע בזמנו בעברית כ"שלכת" (תרגום: משה בן שאול) ובעקבותיו – הראל סקעת. מדובר בשנסון מארץ השנסונים. אהבה קורעת לב. זה שיר שדורש ביצוע רגשני מאוד. אי אפשר להקטין כאן סערת הרגשות. פלס לא התייחסה לשיר ולביצוע אלא "לסגנון". היא לא אוהבת סטייל כזה "דרמטי", "מלא פתוס". זה היה "טו מאץ'" בשבילה. וכך היא אמרה לטולדנו: "אין לי מה לתרום לך, זה לא הסטייל שלי, זה לא פועל עלי, אבח את עמוקה, מאוד מוכשרת"… פלס יורה בספונטניות, ושוגה קשות. פסילת השיר או הז'אנר מבלי לראות את המכלול, כלומר את האינטרפרטציה הנכונה של הזמרת לשיר המלודרמטי הזה – היא שגיאת שיפוט קריטית.

ההערה של פלס על גרסתה של עונג ישראל ל"אייכה" של שולי רנד נגעה לכריזמה של רנד. זו, לדברי פלס, מאפילה עליה. "הכריזמה של רנד מרחפת מעליה כמו צל", טענה פלס. גם כאן לא התייחסה לגופו של ביצוע. מה הקשר בין הקסם האישי של שולי רנד לקאבר של שיר שלו? ושוב שגתה בשיפוט שטוח, חובבני, בטח לא מקצועי. טוב שאמדורסקי התייחס לזמרת ולעצם הביצוע – שליטה קולית מכל בחינה כולל סלסולים במינון. אם "הכוכב הבא" בוחן איכות קאברים – זה היה קאבר מעולה, שסילק את הצל של שולי רנד מעליה. שני אדומים לקרן פלס.

לכל מי שמחפשים זמרים "מזרחיים" אותנטים שייצגו את ישראל באירוויזיון: לואי עלי הדרוזי הוא המועמד שלי. הוא לקח את "כאב של לוחמים" של עידן עמדי למקום המאוד אישי שלו, סלסול מובנה, הפנמה של התוכן. לואי עלי מסתמן כאחד הזמרים היותר אותנטיים בז'אנר הפופ המזרחי המקומי. ללכת איתו עד הסוף.

ועוד משהו: נתן קטורזה עשה קאבר מופלא ללהיט סיקסטיז של פראנקי ואלי – Can't Take My Eyes Of You – בשליטה בקול, בניואנסים מיוחדים. ככה עושים קאבר. ככה מחדשים שיר ישן.

נתן קטורזה – Can't Take My Eyes Of You

לינוי וגילי – You Are The One That I Want

יוסי אשר – "בסוף מתרגלים להכל" (לא עבר לנבחרת)

רון פרץ – "אף אחד לא בא לי"

ליהי טולדנו – "שלכת" (לא עברה לנבחרת)

עדן זהר – I Wish

