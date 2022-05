סוויד מציגה סינגל חדש 'She Still Leads Me On'

סוויד Suede מציכים את הסינגל החדש שלהם 'She Still Leads Me On' וחולקים תובנות באשר לאלבומם התשיעי 'Autofiction'. בניגוד לטרילוגיית האלבומים השאפתניים של סוויד לאחרונה – 'Bloodsports' מ-2013, 'Night Thoughts' מ-2016 ו-'The Blue Hour' מ-2018 – 'Autofiction' ראה את הלהקה מחפשת במודע "סאונד מופשט", כפי שהסביר היוצר והסולן ברט אנדרסון.



"כל תקליט הוא תגובה לתקליט האחרון במידה מסוימת. אתה לא רוצה להמשיך ללכת באותו כיוון", אומר אנדרסון "רציתי לחזור וליצור משהו שהרגיש קצת יותר גולמי, קצת יותר כועס, קצת יותר מגעיל. ‘Autofiction’ הוא תקליט הפאנק שלנו, ואנחנו גאים בו".

"כשהלהקה מתפתחת, אתה מחפש דרכים חדשות לשמור על עצמך מתרגש. קהלים אינם טיפשים, הם יכולים לראות דרך דברים. ברגע שאתה משתעמם ממה שאתה עושה, הקהל משתעמם. אתה צריך למצוא הגדרות שונות למה שמונע מהלהקה לגלם פרודיה עצמית. זה מעשה איזון מסובך".

סוויד שהופיעה פעמים אחדות בישראל, נחשבת לאחת מלהקות היסוד של זרם הבריטפופ. הלהקה הצליחה בבריטניה ואירופה במהלך שנות ה-90, בדומה לסמית'ס בשנות ה-80 ולרוקסי מיוזיק בשנות ה-70. סוויד הפכה לאחת החלוצות של הבריטפופ וזכתה לשבחי הקהל והביקורת כאחד. הלהקה התפרקה במהלך 2003 אך התאחדה מחדש ב-2010.

סוויד בהיכל מנורה

סוויד – She Still Leads Me On