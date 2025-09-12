סוויד Antidepressants

Antidepressants, אלבום האולפן העשירי של סוויד (Suede), הוא הישג משמעותי שמעמיד את הלהקה בפסגת להקות הרוק האיכותיות נכון להיום. האלבום מגיע לאחר הצלחת אלבומה התשיעי,"Autofiction", שזכה לשבחי המבקרים, שיצא בספטמבר 2022, והגיע למקום השני במצעד האלבומים הבריטי.

זהו אלבום שעושה צעד נוסף בהתפתחות היצירתית של הלהקה – מאז איחודה מחדש והאלבומים האחרונים שלה. הצליל-סגנון מתאפיין כפוסט פאנק – “גות’יק רוק”. הטקסטים בוחנים מצבים מודרניים של חרדה, קיטובים חברתיים, תלות בתרופות (השם “Antidepressants” רומז לכך), שבר נפשי, זיק לתקווה ולעיתים ביקורת עצמית ופוליטית.

היוצר-סולן ברט אנדרסון Brett Anderson מתמודד עם נושאים כמו תודעה של זקנה, פחדים, בדידות בעולם מודרני. לא חושש להיות חשוף ומורכב כמו הרעיון שמוות – או לפחות ההכרה החברתית והאישית בו – נמצא תמיד ברקע. זה לא רק פחד או דיכאון, אלא גם תזכורת לחיים, לאפשרות, לרגע הנוכחי. אחדים מהשירים עוסקים בתחושת ניתוק של האדם בעידן המודרני – ניתוק בין אדם לחברו, בין אדם לעצמו. שיר כמו השירים כמו Broken Music for Broken People מדבר על אנשים שנפגעו, שמרגישים מחוץ למעגל החיבור החברתי. לא הכל במוזיקה הוא אימה או ייאוש. יש בשירים גם ניסיון לחבוק את החיים כמו "Life Is Endless, Life Is a Moment" למשל שמדגיש את הדואליות של הרגעים הקצרים מול השבריריות של הזמן.

השם Antidepressants מתקשר לא רק למצב רגשי אישי אלא גם לחברה שבה יש נטייה להקל באמצעות תרופות, לוויסות רגשי, או לחיפוש “מרחבי מנוחה” תזמון לרגשות קשים. האדם הופך להיות חלק ממערכת שדורשת להיות יציב, פונקציונלי, ולא בהכרח אדם מורכב. הוא בודק את “התרופה” של אהבה, נחמה, שיתופיות מול התרופה המילולית / התרופתית שאולי החברה מציעה – כלומר: אם ניתן “להחלים” לא מתוך ניתוק, מתוך פיצול, אלא מתוך הכרה בשבר.

“Disintegrate” עוסק בפירוק כמצב פסיכולוגי, התפוררות בתוך עולם שמנסה להחזיק. גם קבלת השבר כחלק ממי שאתה. פתיחה שמדגישה את הדואליות, את המתח בין רצון לחיבור לבין תחושת ניתוק, שניהם מתקיימים בו זמנית.

“Life is endless, life is a moment” על החיים חיים כמתנה רגעית.

ב – "Sweet Kid" – אנדרסון מדבר לבנו. יש בו תחושת דאגה, אהבה, ותחושת אחריות מול המוות והפגיעות. מכיוון שבנו שומע את חלק מהחומרים עוד לפני אחרים, יש כאן גם דיאלוג בין דורי: הרצון להגן, ללמד, להביא גם נשימה טובה מתחת לעומס. השיר עוסק במשמעות של הורות במצב של אי ודאות – להיות אב/ אם כשמתמודדים עם פחדים, עם חשש, עם הזמן שעובר, באהבה שמכילה גם חושך – האהבה מולידה נחמה, אבל גם פחד.

ב – “June Rain” – הגשם כמטאפורה לחיים שמזכירים כאב, “In the June rain, where I hang myself out to dry” – זו דימוי מאוד חזק של חשיפה, תחושת נטישה או להיות במצב שבו אתה פתוח לפגיעה, פתוח למים, לגשם, לרטיבות, לשבירה.מרמז על זמן, על עונה – תחילת הקיץ שעבר, אולי תחילתה של תקופה עמוסה.

הכתיבה של אנדרסון בוגרת, כמעט פואטית, מאפשרת לצד כאב גם מקום ליופי ולזכרון. היכולת לדבר על חרדות מודרניות, על לחצים בלתי מורגשים מהחברה, על לחץ פנימי — דברים שעדיין לא מדברים עליהם במוזיקה מסחרית בהיקף הזה.השילוב בין הסגנון האופייני של סוויד לבין נגיעות של פאנק־פוסט־פאנק נותן תחושה שהלהקה שומרת על יציבות. אין פה רק נוסטלגיה — יש דחף אמיתי לחקור ולצמוח. השימוש בגיטרות חזקות ולעיתים מגושמות, יחד עם מקצבים מתוחים, עבודת בס דומיננטית – מספקים עומק. אנדרסון מוכיח שוב יכולת להעביר מצבי רוח רבים – מהרהורים שקטים ועד למתחים ועוצמה. הפזמונים ברבים מהשירים בולטים ומשאירים חותם.

עם זאת עדיין יש מקום להסכים עם ביקורות שגורסות כי הלהקה חוזרת על נוסחאות קודמות — כלומר פחות סיכון סגנוני מובהק, יותר “בגרות סגנונית” מאשר מהפכה. חלק מהביקורות מציינות שכרגע זה נראה כמו “המשך טבעי” של Autofiction ולא שינוי דרמטי.

Antidepressants הוא אלבום שאינו עובד על שם ותהילה של העבר – הוא מוסיף משהו חדש, עומק רגשי ונוכחות עכשווית. הוא מתאים במיוחד למי שמעריך מוזיקה עם שכבות של כאב ותקווה, שלא מתפשרת על אמוציה ועל עומק, גם אם זה לא תמיד קל לעיכול.

סוויד Antidepressants השיר DisIntegrate

Suede – Dancing With The Europeans