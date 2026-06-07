סוזן בויל ואלכס קפרנוס מ"פרנץ פרדיננד" חברו יחד לפרסומת החדשה של משקה הקל הסקוטי הפופולרי Irn-Bru לקראת המונדיאל.

בהמשך להמנון המונדיאל החדש "It Only Takes One Lion", של בל אנד סבסטיאן ( להקת אינדי־פופ סקוטית שהוקמה בגלאזגו בשנות ה־90.) מככבים בויל וקפרנוס בפרסומת חדשה למשקה. הסרטון מציג את בויל שרה את השיר "We're Made in Scotland from Girders" כשהיא עומדת על גבי גשר פורת' שבאדינבורו, ובהמשך אף פורצת לריקוד ברייקדאנס.במקביל, קפרנוס מנגן סולו גיטרה עוצמתי על רקע הנופים ההרריים המרהיבים של סקוטלנד.

בהתייחסה לפרסומת, אמרה בויל:"זו באמת הייתה מערבולת של אירועים. מאולפני הקלטות ועד לצילומים שונים, כשהכול נשמר בסוד מוחלט, אלו היו כמה חודשים בלתי נשכחים בלשון המעטה. ההמנון הוא שיר מהנה כל כך. הוא באמת משקף את המשמעות של להיות אוהד סקוטלנד ומסכם בצורה מושלמת את המונדיאל הזה לא רק עבור האוהדים אלא גם עבור הנבחרת"

הפרסומת ממשיכה את גל התוכן המוזיקלי וההומוריסטי שנוצר סביב חזרתה של נבחרת סקוטלנד לבמה הבינלאומית, ומשלבת בין סמלים תרבותיים סקוטיים, מוזיקה ופטריוטיות ספורטיבית.

סוזן בויל ואלכס קפרנוס מפרנץ פרדיננד משתפים פעולה בפרסומת חדשה לקראת המונדיאל