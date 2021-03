סולו הגיטרה של פרינס ב – "While My Guitar Gently Weeps"

בשבוע שלאחר מותו של פרינס ב- 21 באפריל 2016, יצא סרטון בו הוא מנגן סולו גיטרה בגרסת אול סטארס ל While My Guitar Gently Weet" של הביטלס עם טום פטי, ג'ף לין ועוד כוכבים.

הסרטון הגיע מטקס בשנת 2004, שם הוכנס כותב השיר, ג'ורג 'הריסון, להיכל התהילה של הרוק יחד עם פרינס, ZZ טופ, בוב סיגר, ג'קסון בראון, טראפיק ולהקת ה – Dells.

הסולו של פרינס מייצר התרגשות טהורה, כאשר רגע השיא מגיע בסוף השיר, כאשר פרינס מוריד את הגיטרה וזורק אותה לאוויר …

אחרי שפרינס נפטר, הניו יורק טיימס פרסם מאמר על ההופעה. על פי העיתון, מפיק התוכנית, ג'ואל גאלן, ביקש מפרינס לנגן את הסולואים של השיר, מכיוון שהוא במילא היה שם במסגרת טקס הכנסתו להיכל התהילה. במהלך החזרות, גם מרק מאן, שניגן בגיטרה עם לין, השתלב בשחזור הסולו המקורי של אריק קלפטון. השילוב הפך לאחד המומנטים המוזיקליים הספונטנים המרטיטים בתולדות הרוק.

"Prince, Tom Petty, Steve Winwood, Jeff Lynne and others — "While My Guitar Gently Weeps

הביטלס – While My Guitar Gently Weeps