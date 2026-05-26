סוני רולינס ענק הג'אז ואגדת הסקסופון הלך לעולמו בגיל 95

סוני רולינס, ענק הג'אז ונגן הסקסופון האגדי, הלך לעולמו. בתקופה האחרונה סבל האייקון מבעיות נשימה, שמנעו ממנו להופיע בפומבי מאז 2012. הוא נפטר בביתו שבוודסטוק, ניו יורק, בגיל 95.

נולד בשם וולטר תיאודור רולינס בניו יורק, הקריירה שלו יצאה לדרך בשנות ה-50 והסאונד הגדול והחזק שלו, בשילוב עם כישרונו לאלתור מלודי, העניקו לו את הכינוי סקסופון קולוסוס, ענק סקסופון (Saxophone Colossus)

Saxophone Colossus הוא אחד האלבומים הטובים והחשובים ביותר של סוני רולינס מבין מאות שהוא הקליט במשך חייו. באלבום שהוקלט בשנת 1956, כל שיר מרגיש כל כך מתוחכם, ועם זאת מלא נשמה ונגיש. סוני מנגן ביבופ מורכב בחוש מלודיה נהדר.

רולינס גדל על המוזיקה של לואי ארמסטרונג ופטס וולר. תחילה ניגן בסקסופון אלט, אך בגיל 16 עבר לסקסופון טנור. כבר כנער הקליט עם באד פאוול, בהמשך עבד עם מיילס דיוויס, שכינה את רולינס “אגדה” באוטוביוגרפיה שלו ועם טלוניוס מונק.

בשנת 1956 פרץ כמוביל הרכב עם סדרת הקלטות אייקוניות מסוף שנות ה־50, ובהן: Saxophone Colossus, A Night at the Village Vanguard , Tenor Madness , Newk's Time .

למרות שלקח הפסקות קצרות מהמוזיקה ב־1959 ושוב ב־1966, הוא המשיך ליצור ולעבוד לאורך כל חייו. אלבום האולפן האחרון שלו היה Sonny, Please משנת 2006.

בשנת 2010 הוענקה לו מדליית האמנויות הלאומית של ארצות הברית, ושנה לאחר מכן זכה להוקרה מטעם מרכז קנדי. באפריל 2016 יצא אלבום ההופעה Road Shows, Vol. 4: Holding the Stage.כאשר בעיות הנשימה החריפו בשנותיו המאוחרות, רולינס נאלץ להאט את לוח ההופעות העמוס שלו. את הופעתו האחרונה קיים ב־2012, שבועות ספורים לאחר סטים סוחפים בפסטיבלים כמו פסטיבל הג'אז של דטרויט. פחות משנתיים לאחר מכן נאלץ להפסיק לנגן בסקסופון לחלוטין.

מעטים המוזיקאים שיכולים לתהחרות בג'ון קולטריין בנגינת הסקסופון טנור. סוני רולינס הוא אחד מאותם נגנים נדירים שיכולים. רולינס וקולטריין נחשבו לנגני הטנור המשפיעים ביותר בשנות החמישים.הרצון שלו לפרוץ גבולות הציב אותו בפסגת נגני הטנור למעלה מחצי מאה: במילותיו של מבקר ג'ון פורדאם, "הדחף שלו לעצב מחדש מוזיקה חדשה על בסיס הישנה הוא חלק מרוח הג'אז – ורולינס הוא האיש שהמשיך ליצור ולנגן ברוח זו. ההתלהבות והרצון לנסות להמציא ניכרים בכל תו שהוא מנגן. הוא פיתח צליל בעל נפח. הסולואים שלו מכילים כמעט כל מה שהוא ייחודי בג'אז – סולואים מזוהים באלתורים בלעדיים, בעוצמה פנימית. באלבום יצירתו – Blue Seven המזוהה איתו. St. Thomas (ע"ש אחד האיים הקריביי) מתחיל במקצב הקליפסו בתיפופו של מקס רואוץ' ועובר למקצב הסווינג.

בריאיון בשנת 2016 סיפר רולינס כי המשיך לתרגל יוגה – תחום שאותו למד מאז שנות ה־50. לקראת סוף חייו דיבר על כך שהוא מתמקד ב“לנסות להשיג קצת חוכמה” ולחקור את עולמו הפנימי.

“העולם נגמר בתוך רגע ואנחנו כאן רק לשנייה,” אמר “אנחנו צריכים להשתמש בזמן הזה כדי לגלות משהו. כולנו נמצאים במסעות שונים. וכמובן שזה קשה. אבל כך זה אמור להיות. אני מאמין גם בקארמה. קארמה היא מה שאנחנו אמורים לעבוד עליו – לפרום את הקארמה שלנו. כל דבר רע שעשיתי בחיים האלה או בחיים אחרים, אני צריך להשתחרר ממנו. והנה אני כאן.

רולינס היה ונשאר הסקסופוניסט הגדול האחרון של תור הזהב של הג'אז.

סוני רולינס ענק הג'אז ואגדת הסקסופון הלך לעולמו בגיל 95