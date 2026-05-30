סוני רולינס 10 קטעים שחייבים להאזין

רשימה הזאת מוגבלת מטבעה, חלקית, מלאה בחורים ובחוסרים. אבל אלו עדיין – חובת האזנה בהצדעה לענק הג'אז שהלך לעולמו. .
כל רשימה על המובחרים של סוני רולינס תתחיל באלבום Saxophone Colossus. המוזיקה שלו נשמעת כאילו היא מנסה להגיע אל מעבר – אפילו מעבר לפסגות המסחררות של יכולת הביטוי שלו. הוא היה מסוגל לגרום לדברים קשים להישמע קלים, ולהפך. תו אחד המנוגן שוב ושוב יכול לקבל עוצמה כמעט כואבת, ובו בזמן הקווים המלודיים המתפתלים והמתעקמים שלו נשמעים כאילו הם בוקעים כמעט ללא מאמץ, במהירות מפחידה. זו אשליה שנבנתה מתוך אימון אינסופי, אבל היא אשליה יעילה מאוד: הקלות של האוטומטי עומדת מול ההעלאה האינטנסיבית של משהו חדש.
לימודי הג'אז ירשו ממוזיקאים כמו רולינס וג'ון קולטריין את התפיסה שעוצמת האימון היא חלק הכרחי בדרך להפוך למאלתר. אבל נדמה שלא תמיד ירשו מהם את מה שמעבר לאימון הזה – את היכולת להתעלות מעליו. הכנה קפדנית ומפרכת אינה משנה את העובדה שמעבר לכל מה שאנחנו יודעים, מעבר לכל התווים שאנחנו יכולים לשמוע ולנגן, נמצא הלא־נודע.
רולינס היה מסוגל לשמוע כמות עצומה של תווים, וגם לנגן אותם. אבל עבורו ה"צעקה" של הדבר החדש בשנות השישים נראתה כהעמקה טבעית והגיונית של השליטה הטכנית, לא כחלופה לה.
1 St Thomas (Saxophone Colossus)