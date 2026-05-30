סוני רולינס 10 קטעים שחייבים להאזין

זהו קטע שכל סטודנט לג'אז לומד אידיאלי ללימוד ולניתוח, אבל לא תמיד קל ליהנות ממנו באמת. איכשהו, סוני רולינס מצליח לגרום לו לבעור. וילבור וור על קונטרבס ואלווין ג'ונס בתופים מעניקים לקטע כובד ועוצמה. וור חופר עמוק אל תוך הפעמה המרכזית והכבדה, בעוד ג'ונס מרקד סביבה בחופשיות. יחד הם יוצרים איזון מושלם. רולינס מעצב מחדש את היצירה. הוא מעניק לה קפיציות ותנופה חדשה. והתחושה הזאת מכינה את הקרקע לדיאלוג המוזיקלי המדהים שמתפתח בהמשך. 4 Wonderful Wonderful (Newk’s Time)

כמו טלוניוס מונק גם סוני רולינס תמיד בחר לנגן ולעשות אלתור על מנגינות לא צפויות. אבל כאן הוא מתעניין יותר באנטומיה של המנגינה מאשר באקורדים שלה.הוא מציב זו מול זו טרנספורמציות גולשות של המנגינה יחד עם שטף בלתי ניתן לחיקוי של תווים מהירים וצפופים. המנגינה, עם ההחלקה האימפרסיוניסטית שלה, מחלחלת בהדרגה לכל אורך הסולו שלו, והיא אף פעם לא עוזבת את המוקד שלו.

5 I’m An Old Cowhand (Way Out West)

שלי מאן (Shelley Manne) בתופים וריי בראון (Ray Brown) בקונטרבס כל כך גרוביים מתחת לרולינס, כאשר אצלו חלק ברצף הלא־מאוזן הזה קשור לאופן מסוים של התמצאות בו, ובכל זאת מה שעובר הוא השמחה הספונטנית שהוא מצא בנגינה.

6 He’s Younger Than You (Alfie)

פסקול הסרט המקורי, כך נראה, היה ברובו מאולתר באולפן, אבל המוזיקה כבר הייתה מגובשת היטב עד שעשו לה גרסה מחדש עבור ההקלטה האמריקאית הזו. זה מסביר את תחושת ה“אובדן” שיש לקטע הזה. סוני רולינס נשמע כאילו הוא מאלתר מעל רצף אקורדים שעדיין מחפש את עצמו, בעוד שניהם משוטטים יחד בלי כיוון ברור. אין למהלך המרכזי של הנושא הזה נקודת מרכז יציבה, מלבד הדחיפות האקספרסיבית והמהוססת של הצליל של רולינס, והמרכז הטונאלי הנודד שמשקף את המוסר השבור שנמצא בלב הסרט.

7 John S (The Bridge)