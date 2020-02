השיר נכתב והוקלט על ידי האחים ההולנדים רוב ופארדי בולנד ב -1981. חמש שנים לאחר מכן, להקת הרוק הבריטית סטטוס קוו Status Quo כיסתה אותו כשיר הראשי של אלבומה משנת 1986 שנקרא בשם זהה . השיר היה שונה לחלוטין מהפורמט המוסיקלי של הלהקה שאופיין בסגנון בוגי 12 תיבות. מצד שהיו הוא הפך לאחד הלהיטים הגדולים ביותר של הלהקה – מקום שני בבריטניה באותה שנה ומקומות ראשונים ברוב מדינות אירופה. השיר יצא כמעט ארבע שנים אחרי אלבום האולפן הקודם שלהם, ושנתיים אחרי שפרנסיס רוסי וריק פרפיט הסכימו להשיק מחדש את סטטוס קוו.

הדוד סם (ראשי תיבות של ארה"ב) בשיר הוא האנשה לאומית משותפת של הממשל האמריקאי או של ארצות הברית. דמותו שימשה לגיוס אנשים לצבא. השיר עוסק בחיילים האמריקנים ששירתו על אדמת אירופה. לפני שהם נשלחו לשם, היתה אצלם תחושה שהמלחמה תהיה קלה, ואין מה לדאוג. זה מתייחס אל המילה "חופשה" בתחילת השיר. ברור היה שזו לא תהיה חופשה. "You'll be the hero of the neighbourhood/ Nobody knows that you left for good" אתה תהיה גיבורם של השכנים/ אבל אף אחד לא ידע שלא תחזור". המילים "גיבור השכונה" של מתייחסות לתעמולה ששימשה לגייס כמה שיותר חיילים, אבל מה שהחיילים האלה לא הבינו היא שלרבים מהם תהיה זו הפעם האחרונה שה"גיבורים" יראו את משפחותיהם. מהר מאוד יתברר גם שהם אינם בחופשה.

סטטוס קוו – In The army Now

גרסת 2010

In The army Now – גרסת המקור שח האחים ההולנדים רוב ופארדי בולנד

A vacation in the foreign land

Uncle Sam does the best he can

You're in the army now

Oh, oh you're in the army, now

Now you remember what the draft man said

Nothing to do all day but stay in bed

You're in the army now

Oh, oh you're in the army, now

You'll be a hero of the neighborhood

Nobody knows that you left for good

You're in the army now

Oh, oh you're in the army, now

Smiling faces on the way to 'Nam

But once you get there no one gives a damn

You're in the army now

Oh, oh you're in the army, now

Hand grenades flying over your head

The sun's flying over your head

If you want to survive you're out of bet

You're in the army now

Oh, oh you're in the army, now

Shots ring out in the dead of night

The sergeant calls : "Stand up and fight!"

You're in the army now

Oh, oh you're in the army, now

You've got your orders to shoot on sight

your finger's on the trigger but it don't seem right

You're in the army now

Oh, oh you're in the army, now

Night is falling and you just can't see

Is this illusion or reality

You're in the army now

Oh, oh you

Writer/s: FERDINAND D. BOLLAND, ROBERT J. BOLLAND

Status Quo - In The Army Now

