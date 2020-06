זהו שיר הגאווה הרשמי של תל-אביב יפו (לפי דבר דף יחסי הציבור)? לי זה נשמע ערימת שטויות במיצי ההפקה הגרנדיוזיים של ג'ורדי. אילו אנוכי חלק מהקהילה – ממש לא הייתי גא. עברית, אנגלית, קצת ערבית, פתיח כינור מסולסל, ובהמשך דאנס ראפ מהסוג המוקפץ, אבל יורד נמוך מאוד עד לרצפה. מניפולציות מוזיקליות מלאכותיות.

אנחנו באחת התקופות הקשות בתולדותנו, וסטטיק ובן אל חוגגים כאילו שומדבר. התנתקות מוחלטת מהסביבה. על מה השמייח? הצמד ממשיך בהוללות המוזיקלית שלו, כאילו שומדבר לא קרה. גם נסרין קדרי כאן. ממשיכה במסע התמסחרות מרדד, שגורם להתגעגע לנסרין של פעם. לא שיש לה תפקיד משמעותי בשיר, אבל גם כך גם היא יורדת נמוך מאוד לפופ אינסטנט, שלא רק שאינו מזיז לי, אלא נשמע כמטרד מביך. לא צליל, לא לב, לא אלבי ולא תל אביב. ההשקעה בקליפ? לא הפכה את השיר לאיכותי יותר. ראוותנות הוקצעת ללא נשמה.

בימוי עריכה ותסריט – רומן בוצ'אצקי





בית 1:

אהלן סהלן welcome to the בלאגן

That we call the middle east

יש הכל רק תבחר מה לאכול/ ותזהר שלא תקבל פה ביס.

There's room for everybody/ יש מקום לכל אחד,

It's time for lovey dovey/ רק שלא תגמור לבד.

I wanna go and party/ איזה לילה מיוחד,

I wanna feel your body/ אתה תהנה מיד!

פזמון:

,Love is a very big deal/ בטח כשהערב מתחיל

איך אני אוהב את הצליל/ שהלב שלי עושה ברגיל.

הוק: פייי, יא חביב,

Say you love me like we do in Tel Aviv,

יא חביב –

אלבי אלבי אלבי אלבי אלבי אלבי – יא חביב.

אלבי אלבי אלבי אלבי אלבי אלבי – תל אביב.

אלבי אלבי אלבי אלבי אלבי אלבי – יא חביב.

אלבי אלבי אלבי אלבי אלבי אלבי – תל אביב.

בית 2:

וואללה גבר מה קרה ? חוגגים בלי בקרה

אל תרים יותר מדי תעוף לך המסקרה (אה, אשכרה?)

וואלה כולי פרייד/ חינוך שקיבלתי בבית,/ תמיד אני נייס,

תמיד החיוך שלי לבן כמו טייד.

איי כולי באושר מוגזם/ איי גאה בי גאה בעולם,

איי עשינו את זה עוד פעם/ איי בן אל תרוצה את זה גם?

איי, תל אביב ועד קאלי/ איי, סלסולים ומעוואלים,

איי, לא עוצר כי לא בא לי/ איי, יא חביב אלבי.

פזמון:

,Love is a very big deal/ בטח כשהערב מתחיל,

איך אני אוהב את הצליל/ שהלב שלי עושה ברגיל.

הוק:

פייי, יא חביב,

Say you love me like we do in Tel Aviv,

יא חביב –

אלבי אלבי אלבי אלבי אלבי אלבי – יא חביב.

אלבי אלבי אלבי אלבי אלבי אלבי – תל אביב.

אלבי אלבי אלבי אלבי אלבי אלבי – יא חביב.

אלבי אלבי אלבי אלבי אלבי אלבי – תל אביב.

Like we do in tel aviv/ Like we do in tel aviv/ Like we do in tel aviv/ Like we do in tel aviv

פזמון:

,Love is a very big deal/ בטח כשהערב מתחיל,

איך אני אוהב את הצליל,/ שהלב שלי עושה ברגיל.

הוק: פייי, יא חביב,

Say you love me, youblove me tel aviv

יא חביב –

אלבי אלבי אלבי אלבי אלבי אלבי – יא חביב.

אלבי אלבי אלבי אלבי אלבי אלבי – תל אביב.

אלבי אלבי אלבי אלבי אלבי אלבי – יא חביב.

אלבי אלבי אלבי אלבי אלבי אלבי – תל אביב.

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: