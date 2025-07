סטיבי וונדר "אמשיך לנגן כל עוד אני נושם"

בגיל 75, סטיבי וונדר לא נח. למעשה, נלהב להמשיך. סיבוב ההופעות האחרון שלו בבריטניה, שהסתיים מוקדם יותר החודש, זכה לביקורות נלהבות, כאשר מבקרים כינו את הכוכב "רענן ובכושר" בזכות "חגיגה שמחה וסוערת" של המוזיקה שלו.

אבל בעוד שבני דורו כמו בילי ג'ואל והאיגלס מפחיתים את התחייבויותיהם המוזיקליות, וונדר אומר שלעולם לא ישקול פרישה.

"כל עוד אתה נושם, כל עוד הלב שלך פועם, יש לך עוד מה לעשות", אומר אגדת מוטאון לפודקאסט Sidetracked של ה-BBC. "אני לא הולך לעצור את המתנה שניתנה לי שממשיכה לזרום דרך גופי."

"אני אוהב לעשות את מה שאני עושה. אמן אף פעם לא מפסיק לצייר. כל עוד אתה יכול לדמיין, כל עוד אתה הולך להיות יצירתי."

וונדר הכוכב גם אישר שהוא עדיין עובד על אלבום חדש, שנקרא The Eyes Of Wonder, עליו דיבר לראשונה בשנת 2008.

הפרויקט תואר בעבר כיצירה שתשקף את חווייתו כאדם עיוור.

זה יהיה אלבום האולפן הראשון שלו מאז A Time To Love משנת 2005, והוא מתווסף לקריירת הקלטות שהחלה בשנת 1962, כשהיה בן 11 בלבד.

הוא התראיין יום לפני שכיכב בפסטיבל BST British Summer Time Hyde Park בהייד פארק בלונדון, בו ניגן סט של שעתיים וחצי שכלל את להיטיו הגדולים ביותר, החל מ-Superstition ו-Isn't She Lovely, ועד You Are The Sunshine Of My Life ו-I Wish. שירים מאלבומים שזכו בפרסי גראמי – Innervisions, Fulfillingness' First Final, and Songs In The Key Of Life. וונדר אומר שהוא לא מתעייף מלחזור ולבצע שוב את אלבומים האלה.

"שירים הם כמו ילדים, הם איתך לנצח", אמר. "הם מדברים מהרוח שבתוכך, ולשיר את השירים האלה זה כמו לקחת נשימה נוספת."

הקטלוג הנרחב של uubsr מתבסס על ג'אז, סול, פאנק ו-R&B. הוא ביצע את רוב הקלאסיקות שלו עם רשימת שירים שנבחרה בקפידה המציגה את הקאנון המרשים של הכוכב. הקהל? מעריצים ותיקים וחדשים, מגוון גדול של גילאים התאסף למה שוודאי יהיה ערב בלתי נשכח סטיבי מגיש גרסת כיסוי לשיר "Imagine" של ג'ון לנון. לאחר מכן מתחיל הפאנק עם "Master Blaster (Jammin'), מה שגורם לקהל לשיר את הפזמון. המומנטום נמשך עם "Higher Ground".

מוקדם יותר החודש, במהלך קונצרט בקארדיף, התייחס וונדר לתיאוריית קונספירציה ארוכת שנים לפיה הוא לא באמת עיוור.

"אתם יודעים שהיו שמועות על כך שאני רואה וכל זה?" הוא אמר לקהל, "אבל ברצינות, אתם יודעים את האמת, ו האמת היא, שזמן קצר לאחר לידתי, התעוורתי", אמר למעריצים.

וונדר כינה את נכותו "מתנה", והמשיך: " זו הייתה ברכה כי זה איפשר לי לראות את העולם בראייה של אמת"

סטיבי וונדר הוא שילוב נדיר של גאונות מוזיקלית, רגישות אנושית, אומץ טכנולוגי ואומנות שחוצה ז’אנרים וגבולות.

הוא לא רק מוזיקאי עיוור שהצליח – הוא יצר עולם מוזיקלי חדש לגמרי, והותיר חותם בלתי נשכח על התרבות העולמית.

לאורך חייו, וונדר פעיל קולני למען זכויות האזרח, ומילא תפקיד מפתח בקמפיין להכרה ביום הולדתו של מרטין לותר קינג ג'וניור כחג לאומי בארה"ב.

וונדר, שניהל קמפיין עבור הדמוקרטית קמלה האריס בבחירות לנשיאות ארה"ב בשנה שעברה, אמר שאמריקה נמצאת כעת תחת מצור של "אנשים שמנסים לחזור אחורה, ואני חושב שאלו שחושבים שזה יקרה ככה, זכרו שאלוהים צופה בכם".

