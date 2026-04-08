להקת The Steve Miller Band הכריזה על מהדורת ויניל מיוחדת מוגבלת של האלבום האגדי Fly Like an Eagle, לכבוד 50 שנה ליציאתו. צד A של התקליט מציג את עטיפת האלבום, בעוד צד B כולל צילום נדיר של מילר מתקופת ההקלטות.

מלבד שיר הנושא המפורסם, הסינגלים הבולטים מהאלבום כוללים את “Take The Money and Run” ו-“Rock’n’ Me”. האלבום זכה להצלחה מיידית עם יציאתו, כשהגיע למקום השלישי במצעד Billboard 200 ולמקום ה-11 במצעדים בבריטניה. ההשפעה שלו נמשכה לאורך דורות, כאשר “Fly Like an Eagle” זכה למעמד של ארבע פעמים פלטינה בעשורים שלאחר יציאתו.

להקת סטיב מילר The Steve Miller Band נחשבה הרכב ג'אם, Jam Band (כמו "הגרייטפול דד", "אלמן בראדרס") שההתמחו באימפרוביזציות ארוכות במהלך הופעות. סטיב מילר הצביע על השיר הזה כעל דוגמא. לעיתים ניגנה הלהקה את השיר משך 12 דקות במהלך קונצרט. "ההשפעות הבלוזיות והג'אזיות שלי הם שהפכו אותנו ללהקת ג'אם. Fly Like An Eagle התפתח במשך הזמן לג'אם. מעניינים אותי נגנים שמנגנים ספונטני, מאשר נגנים שמנגנים תו אחר תו באותה דרך"

השיר באלבום של 1976, שנקרא אף הוא Fly Like An Eagle מתחיל בדקה וארבע עשרה שניות של "Space Intro" המנוגן ע"י סינתיסייזר. זהו שילוב של מוזיקה אלקטרונית עם גרוב פאנקי במיוחד. המילים אומרות מודעות חברתית ומסר מעורר השראה . זה שיר על לברוח אבל גם על לתקן, על חופש אישי, אבל לא בלי אחריות לעולם.

The Steve Miller Band נולדה ב-1966 בסאן פרנציסקו. סטיב מילר, גיטרה ושירה, הנהיג את החבורה. ההרכב נקרא תחילה Steve Miller Blues Band ומאוחר יותר קוצר השם. אלבומה ראשון של הלהקה Children of the Future הוקלט ב-1968. אלבום הלהיטים הגדולים של הלהקה שיצא ב-1978 נמכר ב-13 מיליון עותקים. הלהקה המשיכה להופיע עד 2014.

סינגלים מצליחים נוספים: "הג'וקר" – The Joker משנת 1973 (מקום ראשון בארה"ב) "אבברקדברא" Abracadabra משנת 1982.

סטיב מילר בנד Fly Like An Eagle

Time keeps on slippin', slippin', slippin'

Into the future

Time keeps on slippin', slippin', slippin'

Into the future

I want to fly like an eagle

To the sea

Fly like an eagle

Let my spirit carry me

I want to fly like an eagle

Till I'm free

Oh, Lord, through the revolution

Feed the babies

Who don't have enough to eat

Shoe the children

With no shoes on their feet

House the people

Livin' in the street

Oh, oh, there's a solution

I want to fly like an eagle

To the sea

Fly like an eagle

Let my spirit carry me

I want to fly like an eagle

Till I'm free

Fly through the revolution