סטיל פולס Steel Pulse, אחת מלהקות הרגאיי המוערכות ביותר בעולם בשבעים ובשמונים החבורה ילידת אנגליה, מורכבת ממוסיקאים ממוצא ג'אמייקני, אחת מלהקות הרגאיי המוערכות ביותר בעולםז כתה מורכבת 10 הנגנים . הלהקה הוקמה ב-Handsworth, פרבר בבירמינגאהם, אנגליה, ב-1975. "סטיל פולס" הוציאו בשנות השבעים באנגליה, בשיאן של מהומות השחורים נגד גזענות ואפליה את היצירה המדוברת HANDSWORTH REVOLUTION חבריה היו היו בין היוזמים של התנועה Rock against racism ושל פסטיבל באותו שם וקיימו הופעות לצד להקות ה-Punk החשובות של התקופה.

הם זכו בגראמי על Babilon the Bandit" (1986)" והופיעו בכמה מפסטיבלי הרגאיי הגדולים, Reggae Sunsplash USA, המקבילה הג'מייקנית, Japan Splash ועוד רבים אחרים. הם להקת הרגאיי הראשונה שהופיעה בתוכנית הטלוויזיה האמריקאית Tonight. הם אקלקטיים מאוד, הם ביצעו גרסאות כיסוי לשירים של The Grateful Dead, בוב דילן ו-The Police, אבל היצירה המקורית שלהם, כולל שורה של סינגלים בלתי נשכחים.

האנתולוגיה הזו של חברת "איילנד" (Island Anthology) מאגדת את שלושת אלבומי Steel Pulse הראשונים, שכולם הוקלטו עבור חברת התקליטים Mango, והיו ללא ספק הטובים ביותר שהוציאו אי פעם.

סט שני דיסקים זה מאגד את שלושת האלבומים הללו במלואם (Handsworth Revolution, Tribute to the Martyrs ו-Caught You, שהאחרון שבהם נקרא Reggae Fever עבור יציאה בארה"ב) יחד עם קומץ צדדי B וגרסאות חיות. כל המובחרים נמצאים כאן – "Bun Dem" ו-"Soldiers" ו – "Tribute to the Martyrs", גם הגרובים הקלילים יותר כמו "Shining" ו-"Rumors (Not True)".

גרסת ה-12 אינץ' של השיר המלכותי "Babylon Makes the Rules" מרגישה כמו התגלות אלוהית, וכך גם הרחבת הדאב של "Heart of Stone". . למרות כל הגזמות הג'אזיות שלו, דיוויד הינדס David Hinds נותר אחד מזמרי הרגאיי הטובים ביותר בסצינצ הרגאיי. אוסף חיוני של רגאיי בריטי מהשורה הראשונה.

סטיל פולס Sound System השיר "Babylon Makes the Rules" הופעה 1979