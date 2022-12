סטינג בביצוע עוצמתי של "רוסים" לתמיכה ביוזמת Help Ukraine

סטינג משתף בביצוע עוצמתי של "רוסים" ("Russians") משנת 1985 למטרת תמיכה באוקראינה. השיר, שיצא במקור בתקופת המלחמה הקרה, הביע תקווה שגם ארה"ב וגם ברית המועצות ימצאו סוג של אנושיות משותפת לפני שיהרסו את העולם באמצעות לוחמה גרעינית. כעת, עם הסכסוך המתמשך בין רוסיה לאוקראינה, השיר שוב, למרבה הצער, חזר להיות רלוונטי, וסטינג מפרסם סרטון שלו מבצע אותו בסיוע ל- Help Ukraine, ארגון ששולח תרופות וסיוע הומניטרי למחסנים לגבול האוקראיני בפולין.

"מה שיציל אותנו הוא שגם הרוסים אוהבים את ילדיהם" את המילים כתב סטינג בתקופת המתח, בה ארה"ב ורוסיה חשו מאוימות זו מזו מטילים בליסטים נושאי נשק גרעיני, שכיוונו זו לעבר זו. סטינג עשה שימוש בהיגיון הצרוף, שאהבת בני האדם באשר הם את ילדיהם תמנע קטסטרופה. "אין מונופול על השכל הישר", שר סטינג. הפלישה של רוסיה לאוקראינה מוכיחה שוב שאי אפשר לסמוך על ההגיון הצרוף ועל השכל הישר.

"Oppenheimer's deadly toy" מתייחס לפיסיקאי האמריקאי רוברט אופנהיימר, הנחשב אבי הפצצה האטומית. סטינג סיפר כי כתב את השיר אחרי שראה אצל חבר סטודנט, שקלט שידורים מהטלוויזיה הרוסית, ילדים רוסיים חמודים צוחקים.

במוסיקה התבסס סטינג על הסוויטה "לייטננט קיז'ה" (אופ. 60) מאת המלחין הרוסי סרגיי פרוקופייב משנת 1933. הסוויטה נכתבה במקור כפסקול לסרטו של הבמאי אלכסנדר פיינצימר הנושא אותו שם ומבוסס על ספרו של יורי טיניאנוב.

סטינג רצה להקליט את השיר ברוסיה עם התזמורת של לנינגרד. מבחינתו גם זה היה צעד שעשוי לרכך את המתח בין המעצמות. "פתרון הבעיה לא היה בין המנהיגים. הם נראו לחלוטין בלתי מתאימים לכך. רק אנשים בודדים יכלו ליצור קשר עם אנשים מאחורי מסך הברזל, כדי לאמת את העובדה שהם בני אנוש ולא מטומטמים שמתנהגים כמו רובוטים".

זו הסיבה שסטינג רצה לצאת לרוסיה לפגוש מוסיקאים עמיתים ולנסות לעשות משהו ביחד. אבל אז התברר לו כי הביורוקרטיה והפוליטיקאים שמו מכשולים בפניו, והתוכנית לא יצאה לפועל. באותם ימים, הגעה של מוסיקאי מערבי לרוסיה הסובייטית לצורך הקלטת מוסיקה הייתה בלתי אפשרית. סביר להניח, שזה חסר סיכוי גם היום – ימי הפלישה הרוסית לאוקראינה.

"רק לעתים רחוקות שרתי את השיר הזה בשנים הרבות מאז שנכתב, כי מעולם לא חשבתי שהוא יהיה רלוונטי שוב", אומר סטינג בתחילת ההופעה. "אבל לאור החלטתו המדממת והמוטעית של אדם אחד לפלוש לשכן שלו שלא מאיים עליו, השיר הופך שוב תחינה לאנושות המשותפת שלנו".

"עבור האוקראינים האמיצים הנלחמים נגד העריצות האכזרית הזו וגם הרוסים הרבים שמוחים על הזעם הזה, למרות איום המעצר והמאסר – אנחנו, כולנו, אוהבים את הילדים שלנו. תפסיקו את המלחמה".

סטינג – "רוסים" גרסת 2022

In Europe and America there's a growing feeling of hysteria.

Conditioned to respond to all the threats

In the rhetorical speeches of the Soviets.

MIster Krushchev said, "We will bury you."

I don't subscribe to this point of view.

It'd be such an ignorant thing to do

If the Russians love their children too.

?How can I save my little boy from Oppenheimer's deadly toy

There is no monopoly on common sense

On either side of the political fence.

We share the same biology, regardless of ideology.

Believe me when I say to you,

I hope the Russians love their children too

There is no historical precedent

To put the words in the mouth of the president?

There's no such thing as a winnable war,

It's a lie we don't believe anymore.

Mister Reagan says, "We will protect you."

I don't subscribe to this point of view.

Believe me when I say to you,

I hope the Russians love their children too

We share the same biology, regardless of ideology.

But what might save us, me and you,

Is if the Russians love their children too

