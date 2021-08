סטינג My Songs Live

סטינג אמר בראיון לבילבורד כי " תמיד אני רוצה להפוך את השירים הותיקים לעכשוויים ככל האפשר … השירים משתנים כל לילה כשאני שר אותם, ואני תמיד שומע משהו שלא גיליתי בביצועים המקוריים. זה גילוי תוך כדי הביצועים החוזרים" …

הוא יביא כדוגמא את האלבום המאגד 11 משיריו-להיטיו כפי שהוקלטו בסיבוב ההופעות My Songs שהתחיל בסיאול, דרום קוריאה, עבר דרך אירופה והגיע עד לאס וגאס בחודשים מאי-יוני ואוגוסט. כמו תמיד בהופעות של סטינג, הנגנים המועסקים הם באיכות הגבוהה ביותר (בהתאם לכך- הצלילים). הרצועות לקוחות מהופעות שונות, עם זאת, יש באלבום זרימה המיצרת תחושה כמו מופע אחד.

בולטים Englishman In New York בעל נגיעות הג'אזיות, הקלאסיקות של "פוליס" כמו Message In A Bottle ו-So Lonely משודרג בסולו מפוחית נהדר של סטיבי וונדר- ופרשנויות מעניינות לשירים כמו Seven Days ו – Desert Rose בהשפעה אורינטאלית. במזרח. הרוסים, נשמע מעט קר לעומת גרסת השמונים. גם החזרה ל – Wrapped Around Your Finger של פוליס עם נגיעות רגאיי – טובה. כמה פעמים שמעתם את Every Breath You Take? מסוג השירים שרק ביצוע מחודש מרתק יכול להצדיק הכללתו. זה לא קרה כאן ועדיין גרסת הלייב מעניקה ערך מוסף.

אז נכון: אין כאן משהו גדול לכתוב עליו הביתה. עדיין מיועד לחולי סטינג, למי שמחפשים את רשימת השירים הבטוחה במגע ובאווירה קצת אחרים. גם לנהגים בכביש, כתרופת ארגעה בפקק.

Sting – every breath you take – live 2019

1. Message In A Bottle

2. Englishman In New York

3. Brand New Day

4. Wrapped Around Your Finger

5. Seven Days

6. King Of Pain

7. So Lonely

8. Desert Rose

9. Every Breath You Take

10. Russians

11. Fragile