סטן גץ Soul Eyes

סטן גץ היה מבצע כה עקבי ובעל גוון כה יפהפה שכמעט כל ההקלטות שלו שוות ערך. שתי הופעות הרדיו שנשמעו בדיסק הזה משנת 1997 הן אפילו ברמה גבוהה מהרגיל. יחד עם הפסנתרן קני בארון, ריי דראמונד בבס, יאשויטו מורי בבס, והמתופף בן ריילי, גץ נשמע בשיא כוחו בשני שירים אובססיביים ("Feijada" של קני בארון ו-"Stan's Blues" של ג'יג'י גרייס") ושישה שירים (כולל "Voyage", "Blood Count" ו-"Warm Valley") שהקליט פעמים רבות. לשמוע את גץ מוסיף עוד יותר יופי ל-"Soul Eyes" המהמם ממילא של מאל וולדרון זו חוויה בלתי נשכחת.

האלבום שהוקלט בהופעה חיה באירופה במהלך קיץ 1989, מציע מבט מוזיקלי אל תוך ליבו ונשמתו של אחד המוזיקאים הגדולים ביותר אי פעם שניגנו בסקסופון טנור, סטן גץ. הטון המתוק והפרזות הליריות של גץ נוגעים ישר ללב כל אחת משמונה הבחירות, באלבום של שירים שלא יצאו מעולם, החושפים את האלתור המאסטר בשיא גאונותו היצירתית. סטן גץ היה גאון ג'אז אמיתי, ואחד מאותם נגנים חלוציים שעזרו לעצב את מצבה של צורת האמנות האמריקאית הזו. והוא עדיין עושה זאת, כשלושים וארבע לאחר מותו, דרך פנינים שלא יצאו קודם לכן, אשר… מוצאות את סטן גץ רענן כמו גשם אביב ושר למלאכים.

Soul Eyes – Stan Getz & Kenny Barron