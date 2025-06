סטפן לגר הוא סוג של גידול פרא בגינת המוסיקה המקומית. אישית לא מצליח לעכל אותו גם כהומור מוזיקלי. הוא פרץ לתודעה המקומית בשלהי שנות ה-2010. סגנונו הייחודי מתאפיין בשילוב בין פופ עכשווי, אלמנטים של היפ-הופ, דאנס ורגאטון, ולעיתים גם השפעות אפריקאיות – המשקפות את מוצאו הטוגולזי. סטפן ממתג את עצמו ככוכב פופ בינלאומי שיוצא מהקודים ה”ישראליים” המסורתיים. הדימוי שלו הוא של כוכב צעיר, כריזמטי, אופנתי, שמביא משהו “אחר” למוזיקה המקומית – גם ויזואלית וגם תרבותית. הוא נמנע לרוב מתוכן עמוק או ביקורתי – ומדגיש הנאה, סטייל ו-showmanship.

השירים של סטפן לרוב מבוססים על מקצבים ומלודיות פשוטים וקליטים עם שימוש רב בביטים עכשוויים, סינתיסייזרים ובס אלקטרוני דומיננטי.

דוגמה מובהקת לכך: “Comme ci comme ça” – שיר דאנס בעל ניחוח צרפתי, המשלב ביט טראפי עם מקצב רגאטוני. הטקסטים לרוב בנויים משורות קצרות וקליטות, לעיתים נשמעות סיסמאות סתמיות – מה שתורם לאופי הוויראלי של השירים. לרוב מדובר בנושאים קלילים: מסיבות, אהבה, סטייל, חיים טובים – פחות עיסוק בנושאים חברתיים או פוליטיים. הטקסטים משלבים עברית, צרפתית ולעיתים אנגלית – דבר שמשקף את הרב-תרבותיות של לגר.

"קרימינל" ממשיך את הקו המוכר שלו – בין עברית לצרפתית ומשקף את זהותו המוכרת של סטפן, תוך שהוא שוזר טקסט שובב ומקצבים מריצים חריזה משועשעת כמו: "היא קוראת לי קרימינל / אם אני דפוק היא לא נורמל / מסתכל עליה וננעל / תלמדי אותי כי אני מבולבל". השיר מציג סיפור של משיכה בלתי נשלטת, עם קריצה הומוריסטית ודימויים סקסיים –"יש לה קילומטראז' / וגוף של ניקי מינאז'", "את חללית אילון מאסק / מאמי את עושה לי קרקס" הפזמון הקליט בצרפתית – “Ce pas comme ça” – הוא חלק מהתמהיל הבינלאומי שקורץ למסיבות הקיץ.

סטפן לגר קרימינל בימוי: דורון סרי כוריאוגרפיה: יואב סנבטה, סטפן לגר

בואי ניקח את זה ימינה, ימינה s'il vous plaît

היא רוצה את זה קדימה, שים לה תן לה פליי

אני לא עומד בקצב כולי בדיליי

אבל איך שאת רוקדת בייבי אין לי סיי

אין לי

היא קוראת לי קרימינל אם אני דפוק היא לא נורמל

מסתכל עליה וננעל תלמדי אותי כי אני מבולבל

מאמא לא חבל היא אומרת לי…

Ce pas comme ça

Non

Putin ce pas comme ça

לא לא נו

pas comme ça

Ma cherie ce pas comme ça

נו נו נו

Ce pas comme ça

Non

Putin ce pas comme ça

לא לא נו

pas comme ça

yeah

cherie ce pas comme ça

יש לה קילומטארז וגוף של ניקי מינאז׳

בחורה של פיצוצים בבגאז׳ בעיניים עושה לי מסאז׳

מרגיש שאיתה יש לי פילינגוזה מסוכן עם הטיזינג

כשאת רוקדת אין לי צ׳ילינג היא כולה חריפה כמו צ׳ילי

את חללית אילון מאסק מאמי את עושה לי קרקס שמה על כולם פה פס

עושה לי טוב כשאת קוראת לי קרימינל אם אני דפוק היא לא נורמל

מסתכל עליה וננעלתלמדי אותי כי אני מבולבל

מאמא לא חבלהיא אומרת לי…

Ce pas comme ça

Non

Putin ce pas comme ça

לא לא נו

pas comme ça

Ma cherie ce pas comme ça

נו נו נו

Ce pas comme ça

Non

Putin ce pas comme ça

לא לא נו

pas comme ça

yeah

cherie ce pas comme ça

היי תביא ת׳מים,

היי תביא לה מים

נהיה פה חם תביא לה מים מים מים

כולם פה… Watch me

לא להתקרב Back up, back up לא להתקרב

נהיה פה חם תביא לה מים מים מים

Hands up, hands up

Back up, back up

Hands up, hands up

נהיה פה חם תביא לה מים מים מים

נהיה פה חם תביא לה מים

