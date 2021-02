סיה ודיוויד גואטה Floating Through Space

סיה חוגגת בשיר החדש 24/7 365 יום בשנה. דיוויד גואטה מצטרף לחגיגות. יש סיבה – "כולנו מרחפים בחלל" ו"אנחנו כמו גרגירי חול, עדיף להחזיק ידיים". יש שני סוגים אנשים: אלה שמעריצים את סיה ואלה שלא מסוגלים לסבול את המוסיקה שלה וגם את יחסה לאוטיסטים (*).

אצלי הא אינה נמצאת בפלייליסטים החובה ליציאה לדרכים, אבל תמיד אמליץ עליה כפופ של אסתטיקה, סגנון, מיוחדות. עם דיוויד גואטה היא משכללת את הקומבינה. יש כאן אינטרקציה.

המפיק האגדי והיוצרת-זמרת הלא פחות אגדית הוכיחו את עצמם כאחד מהשתפ"ים המצליחים ביותר בשנים האחרונות בקומבינת הקרוסאובר שבין פופ לדאנס. פלטפורמות כמו Spotify ו – ו- Apple Music חוגגות איתם. נזכור את "טיטניום"המרשים ביותר, "Let’s Love", שיר שזכה בסטרימינג ללמעלה מ -70 מיליון שימושים. סיה ידעה במי לבחור – אחד הדי ג'אים והמפיקים הגדולים בכל הזמנים.

'צפים דרך החלל' הוא אחד משירים רבים מאלבומה הקרוב של סיה 'מוסיקה' – שיצא ב -12 בפברואר. האלבום כולל שירים מתוך הסרט "מוסיקה". כפי שניתן לצפות, לשיתוף הפעולה הזה יש את כל המאפיינים שראינו בהפקות הקודמות של הצמד. מנגינות מונעות ווקאלית, מוסיקה סוחפת בשילוב חזק של פופ ודאנס.

* סיה ספגה ביקורות על הבחירה ללהק לסרטה החדש MUSIC, הראשון שביימה וכתבה, שחקנית שאינה אוטיסטית לגילום דמות של נערה עם אוטיזם. סיה לא עברה לסר היום על הסביקורת. היא התנצלה על התחקיר השטחי שעשתה בנושא האוטיזם והבטיחה להסיר את סצינות ריסון דמותה של הנערה האוטיסטית שמגלמת הרקדנית והשחקנית מאדי זיגלר (18), אשר בלטה בשלל קליפים של סיה. הכוונה היתה ללהק לסרטה צעירה על הספקטרום האוטיסטי, אולם בגלל לחצי עבודה לוותר על הרעיון.

במרכז הסרט "מוסיקה" שתי אחיות, האחת – צעירה בגמילה בגילומה של קייט הדסון, השניה – אחותה למחצה הנמצאת על הספקטרום האוטיסטי, אותה מגלמת זיגלר.

You made it through another day/ You made it through another day

You did it, let’s celebrate/ Some days you’re feeling brave,

But you made it through another babe/ Yeah, you did it, let’s celebrate

24/7 and 365/ You made another day, made it alive

Made another day, made it alive/ 24/7 and 365

You made another day, made it alive/ Made another day, made it alive

So today baby, remember it’s ok/ Were all floating through space

Today baby, remember you’re ok/ We’re all floating through space

Floating through, floating through, floating through space

We’re floating through space, we’re floating through space

We’re floating through space

We are like grains of sand, better to be holding hands/ Better to be holding hands

We are like grains of sand, better to be holding hands/ Better to be holding hands

24/7 and 365/ You made another day, made it alive/ Made another day, made it alive

24/7 and 365/ You made another day, made it alive/ Made another day, made it alive

So today baby, remember it’s ok/ Were all floating through space

Today baby, remember you’re ok/ We’re all floating through space/ Woah, woah, woah

So today baby, remember it’s ok/ Were all floating through space/ Today baby, remember you’re ok

We’re all floating through space / Floating through, floating through, floating through space