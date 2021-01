Sia בגרסה חדש ל – Hey Boy מאלבומה השמיני Music בהשתתפות הראפר הניגרי ברנה בוי המלווה בקליפ אנימציה. זהו הסינגל השלישי מהאלבום החדש. סיה תמיד עושה משהו אחר עשתה משהו אחר. השת"פ עם המוסיקאי הניגרי (שבסרטון הופך לזאב) הוא ללא ספק שיתוף הפעולה הבינלאומי הטוב ביותר שלו, אבל מבחינתה זה לא אחד מעשרת הגדולים שלה. מה שיותר מיוחד הוא רעיון האנימציה לסרטון. מבחינת סיה זו עוד דרך לא לחשוף את עצמה.

*** האלבום Music יצא ב-12 בפברואר. יציאת האלבום תלווה גם בסרט מוזיקלי חדש בעל אותו שם שעבורו כתבה סיה את התסריט וגם ביימה. בסרט משתתפיחפ קייט הדסון, לסלי אודום ג'וניור והרקדנית מדי זיגלר הזכורה מהקליפים של סיה. סיפור הסרט:זו/Zu (קייט הדסון), שנגמלה לאחרונה מהטיפה המרה, מנסה למצוא את דרכה בעולם כשלפתע היא מקבלת את הבשורה, שהיא תהפוך לאפוטרופוס הבלעדי של אחותה למחצה מיוזיק/Music (מאדי זיגלר), נערה צעירה על הספקטרום האוטיסטי. הסרט בוחן שניים מהנושאים האהובים על סיה – מציאת קול משלך והמשמעות של יצירת משפחה.

סיה Hey Boy בשיתוף Burna Boy

Hey boy/ Whatcha got for me, whatcha got in store?/ Hey boy

(Damn you're so sexy, got me wanting more (Yeah

Not going to be single, not tonight/ Won't you come close now, baby

?Am I going to be single all my life/ I want you to stop and come on by

(Won't you come close now, baby/ 'Cause you know what us single women like (Oh

(Hey boy, won't you come, come around town/ Hey, hey boy (Oh

Tell me have you ever/ Hey boy, better run, better run now

(I say "Hey boy" (Oh/ When you pull up, pull up, pull up

(In your hoopty ride boy, ok boy (Oh/ Tell me have you ever

Hey boy, better run, better run now

(I say "Hey boy" (Hey boy

(Hey boy, when I get with youq (My heart is satisfied (Yeah

Oh yeah boy, when I get with youq (All I need is one night (Yeah

Not going to be single, not tonight/ Won't you come close now, baby

?Am I going to be single all my life/ I want you to stop and come on by

Won't you come close now, baby/ ('Cause you know what us single women like (Oh

You won't find no one to do you better

Hey boy, won't you come, come around town

(Hey, hey boy (Oh/ Tell me have you ever/ Hey boy, better run, better run now

say "Hey boy" (Oh)/ When you pull up, pull up, pull up

(In your hoopty ride boy, ok boy (Oh/ Tell me have you ever

Hey boy, better run, better run now/ ( say "Hey boy" (Hey boy

Everybodi di bodidi bodidi bodidi/ OluwaBurna ti de

Tell me, have you ever been with a breda/ Wey go take you through any weather?

Start drying up he make you wetter/ So me ting set off

You won't find no one to do you better/ If you come closer now, babe

Make I put you for my roster, babe/ Put me weapon inna your holster, babe

Your last lover was a joker, babe/ Me beat it up like a drummer

When the music feel right with the vodka/ Mix with tings you like, like my banana

(Situation get hot like lava (Oh

Hey boy, won't you come, come around town

(Hey, hey boy (Oh/Tell me have you ever/ Hey boy, better run, better run now

(I say "Hey boy" (Oh/ Everybodi di bodidi bodidi bodidi/ OluwaBurna ti de o

(I say "Hey boy" (Oh When you pull up, pull up, pull up/ (In your hoopty ride boy, ok boy (Oh

Tell me have you ever/ Hey boy, better run, better run now

(I say "Hey boy" (Hey boy

