"המתאגרף" הוא הסינגל הראשון והעיקרי שיצא מאלבום האולפן החמישי של סיימון וגרפונקל, Bridge Over Troubled Water. האלבום יצא ב-1970, השיר יצא ב- 21 במרץ 1969. השיר, שנכתב על ידי פול סיימון, הוא בלדת פולק רוק. הטקסט, הוא ברובו ביוגרפי ובהשראה חלקית מהתנ"ך, נכתב בתקופה בה סיימון הרגיש שנמתחה עליו ביקורת לא הוגנת. מילות השיר מקורן בוידוי מגוף ראשון. הזמר מתאר את מאבקיו להתגבר על בדידות ועוני בעיר ניו יורק. המשפט האחרון עובר לדברי מתאגרף בגוף שלישי, שלמרות ש"כל כפפה השכיבה אותו או חתכה אותו עד זעקה אני עוזב, אני עוזב" -"הלוחם עדיין נשאר".

בראיון לפלייבוי ב – 1984 חשף סיימון שהוא כתב את השיר כנגד המבקרים כתבו דברים קשים על המוזיקה שלו. הוא דימה עצמו למתאגרף. סיימון אמר: "השיר התייחס אלי. באותה תקופה נתקלנו בביקורת הראשונה שלנו. בשנים הראשונות קיבלנו רק שבחים. לקח לאנשים שנתיים שלוש להבין שאנחנו לא יצורים מוזרים שהגיחו מאנגליה אלא רק שני בחורים מקווינס שנהגו לשיר רוקנרול. ואולי אנחנו לא היינו פולקיים אמיתיים בכלל, אולי אפילו לא היינו היפים!"

הפזמון החוזר חסר מילים, מורכב מחזרה בת תשע פעמים של "lie-la-lie". סיימון הצהיר: "לא היו לי מילים! אנשים אמרו ש-Lie זה 'שקר' אבל לא ממש התכוונתי לזה. זה אינו כישלון בכתיבה, כי אנשים אוהבים וגם מוצאים משמעות ורגש, ולשאר השיר יש מספיק כוח ורגש, אני מניח, כדי שזה יצליח, אז זה בסדר. אבל בשבילי, בכל פעם שאני שר את החלק הזה … אני קצת

ההקלטה המקורית של השיר היא אחת המופקות ביותר של הצמד, ולקח יותר ממאה שעות להקליטה. חלקים הוקלטו באולפני קולומביה רקורדס בנשוויל וגם בעיר ניו יורק. שירת המקהלה הוקלטה בכנסיית הקפלה של סנט פול באוניברסיטת קולומביה בניו יורק. בכנסייה הייתה כיפת רעפים שסיפקה אקוסטיקה נהדרת. במקום אולתר אולפן עם מכשיר הקלטה של 16 ערוצים.

The Boxer בהופעה של סיימון וגרפונקל בסנטרל פארק

The Boxer – ג'ון באאז מארחת את פול סיימון

I am just a poor boy

Though my story's seldom told

I have squandered my resistance

For a pocket full of mumbles

Such are promises

All lies and jests

Still a man hears what he wants to hear

And disregards the rest

When I left my home and my family

I was no more than a boy

In the company of strangers

In the quiet of the railway station

Running scared

Laying low, seeking out the poorer quarters

Where the ragged people go

Looking for the places

Only they would know

Lie la lie, lie la la la lie lie

Lie la lie, lie la la la la lie la la lie

Asking only workman's wages

I come looking for a job

But I get no offers

Just a come-on from the whores

On Seventh Avenue

I do declare

There were times when I was so lonesome

I took some comfort there

Le le le le le le le

Lie la lie, lie la la la lie lie

Lie la lie, lie la la la la lie la la lie

Then I'm laying out my winter clothes

And wishing I was gone

Going home

Where the New York City winters

Aren't bleeding me

Leading me

Going home

In the clearing stands a boxer

And a fighter by his trade

And he carries the reminders

Of every glove that laid him down

Or cut him till he cried out

In his anger and his shame

"I am leaving, I am leaving"

But the fighter still remains

Lie la lie, lie la la la lie lie

Lie la lie, lie la la la la lie la la lie

Lie la lie, lie la la la lie lie

Lie la lie, lie la la la la lie la la lie

Lie la lie, lie la la la lie lie

Lie la lie, lie la la la la lie la la lie

Lie la lie, lie la la la lie lie

Lie la lie, lie la la la la lie la la lie

Lie la lie, lie la la la lie lie

Lie la lie, lie la la la la lie la la lie

Lie la lie, lie la la la lie lie

Lie la lie, lie la la la la lie la la lie

Lie la lie, lie la la la lie lie

Lie la lie, lie la la la la lie la la lie

Lie la lie, lie la la la lie lie

Lie la lie, lie la la la la lie la la lie

Writer/s: PAUL SIMON