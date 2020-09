סיימון וגרפונקל – Bridge Over Troubled Water

המים הסוערים שממשיכים להפעים את ליבי מאז שמעתי את שאונם לפני 50 שנה. פול סיימון כתב את השיר כדי לעודד אדם בצרה. השיר נפתח כהמנון גוספל חרישי, אבל הופך בהמשך דרמטי. פול סיימון עצמו סיפר בסרט דוקומנטרי שנקרא The Making of Bridge Over Troubled Water, כי כתיבת השיר הזה הפתיעה אותו. הוא היה מעבר לציפיות שלו מעצמו. הביצוע כולו של ארט גרפונקל, הגם שלא פעם פול הביע צער על כך שהוא לא ביצע את השיר.

אחת השורות המעורפלות בשיר היא "Sail on, silver girl". יש הסבורים שהיא מתייחסת למחט (כלומר – הזרקת סם הרואין) ויש הסבורים כי מדובר בחברתו של פול סיימון, לימים אשתו – פגי הרפר, והכוונה לשערה שהחל להאפיר. השיר נמצא באלבום בשם הזה, שהיה האחרון של הצמד לפי שהתפרק והנמכר ביותר של חברת "קולומביה" בכל הזמנים.

הישגים: מקום 1 בארה"ב ובבריטניה 1970. 5 פרסי גראמי – 1971.

וידיאו: ביצוע נדיר של סיימון וגרפונקל, כשבחלק הראשון שר ראשונה סיימון. המקום: המדיסון סקוור גרדן ניו-יורק 29 באוקטובר 2009 בארוע לרגל 25 שנה ל"היכל התהילה של הרוק". לראשונה ניכרים בעיות במיתרי קולו של גרפונקל, שאילצו אותו בהמשך לבטל הופעות.

hen you're weary, feeling small/ When tears are in your eyes, I'll dry them all (all)/ I'm on your side, oh, when times get rough/ And friends just can't be found/ Like a bridge over troubled water/ I will lay me down/ Like a bridge over troubled water/ I will lay me down

When you're down and out/ When you're on the street/ When evening falls so hard/ I will comfort you (ooo)/ I'll take your part, oh, when darkness comes/ And pain is all around/ Like a bridge over troubled water/ I will lay me down/ Like a bridge over troubled water/ I will lay me down

Sail on silver girl/ Sail on by/ Your time has come to shine/ All your dreams are on their way/ See how they shine/ Oh, if you need a friend/ I'm sailing right behind/ Like a bridge over troubled water/ I will ease your mind/ Like a bridge over troubled water/ I will ease your mind

כשאתה עייף, מרגיש קטן/ כאשר דמעות בעיניים שלך, אני אייבש את כולם/ אני איתך, הו, כאשר הזמנים נעשים קשים/ ופשוט קשה למצוא חברים/ כמו גשר על מים סוערים/ אני אשכב/ כמו גשר על מים סוערים/ אני אשכב

כשאתה הרוס / כשאתה ברחוב/ כשיורד ערב כל כך קשה/ אני אנחם אותך / אני אמלא את מקומך, הו, כשחשכה תרד/ וכשכאב בא מכל כיוון / כמו גשר על מים סוערים/ אני אשכב/ כמו גשר על מים סוערים/ אני אשכב

הפלג על סילבר גירל / המשך להפליג/ הגיע זמנך לזרוח / כל חלומותיך נמצאים בדרך/ ראה כמה הם זוהרים/ אה, אם אתה צריך חבר/ אני מפליג ממש מאחור/ כמו גשר על מים סוערים/ אני ארגיע אותך/ כמו גשר על מים סוערים/ אני ארגיע אותך

סיימון וגרפונקל – Bridge Over Troubled Water