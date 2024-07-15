זה מה שיש לסינרגיה להציע אחרי כל השנים? בלדת אהבה מלודרמטית שדופה בדואט עם בן אל תבורי? תשאלו מה הבעיה? בסופו של דבר כולם רוצים להרוויח מעסקה טובה שתשדרג במסלול מיינסטרים מקדם שיווקי. מה יש כאן? לא ברור לאן מנתבים הזמרים. כתב אישום נגד מתעללת-מתלהמת או קינה על ליבו המדמם של קורבנה שמנסה לעצור את הדמעות? בלדת רוק אינה ז'אנר בפני עצמו. מבחינה מוסיקלית – לא ממש תואמת את האופי השמח והקופצני של הרוק הקצבי, המתהדר במהלכי גיטרות מסחררים, בדיסטורשנים . המעניין הוא שדווקא הרכבי רוק כבד/ מטאל/ גלאם מטאל אימצו את בלדת הרוק האיטית, המלודית, לעיתיים הנוגה, טעונת הרגש והמבוצעת בשירה חזקה נקייה.

מבחינה זו צורת נגינה זו, במיוחד כשהיא נעשית לאט, נותנת למלודיה נופך רגשי ועדין. בלדת הרוק הזו נישאת על מלודיה רגשית בטקסט שמייצר כביכול דרמה, אבל נשמע אינסטנט לחלוטין. מבחינה קולית, יש כאן חיבור טוב בין רון הופמן לבן אל תבורי, שאינו נחות מבלדות הרוק הפופולריות כמו “I Don’t Want to Miss a Thing" של אירוסמית' או "Is This Love" של "ווייטסנייק" – בכל מרכיב של מבנה, עיבוד ועוצמות רגשיות. הבעיה: זה נשמע קלישאי מדי.

חברי סינרגיה הם: רון הופמן (סולן וקלידים), רועי גפן (שירה וגיטרות), גיא באר (גיטרה), תומר מייזנר (תופים), עירון שבתאי ( בס).

סינרגיה ובן אל תבורי לעצור את הדמעות הפקת צילום וידאו: אלדד אלוני צלמים: אלדד אלוני, עדן אלוני

איך שוב פעם את כועסת/ כשהוא אומר את לא תופסת/ מה שתאמרי הוא לא יזכור

אם לא תדעי לקחת/ ולא רק מתי שאת פותחת/ תתני רק מה שבא לך טוב

בלילות את לא חוזרת / כמו תמיד יוצאת לשתות איתו/ ואיך אני צמא להודעה ממך

ורק אני לבד בלי סוף פתור/ את לא יודעת מה זה לב שבור

כל מה שניסיתי כל מה שרציתי / זה לעצור

ואיך את ממשיכה להתקדם / ורק הלב שלי עוד מדמם

כל מה שרציתי כל מה שניסיתי/ זה לעצור לי את הדמעות

את על מיטה שוכבת/ כשהוא בא את כמו כוכבת/ אם רק תגעי הוא לא יחשוש

כשהוא הולך את מתלהמת/ עם המילים, את מזהמת/ תגידי מה עושה לך טוב

בלילות את לא חוזרת / כמו תמיד יוצאת לשתות איתו/ ואיך אני צמא להודעה ממך

ורק אני לבד בלי סוף פתור/ את לא יודעת מה זה לב שבור / כל מה שניסיתי כל מה שרציתי / זה לעצור

ואיך את ממשיכה להתקדם / ורק הלב שלי עוד מדמם/ כל מה שרציתי כל מה שניסיתי/ זה לעצור לי את הדמעות

