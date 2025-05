הנערה של אולארצ'יק בצרפתית? מתאים. תקשיבו לסיריל עמר. תשכחו מגידי גוב. זה שנסון. הסיפור, ההומור, הפואנטה. האקורדיון. הואלס. יהונתן גפן ואולארצ'יק מעולם לא חשבו כמה הם נשמעים צרפתיים. סיריל עמר גילה להם. חיוך מתגעגע. עידון של קריצת עין. כמה יפה. הניחוח הזה. נערה במשקפיים מפריז.

את השיר כתב יהונתן גפן לענת עצמון בתקופה שהיו זוג. גפן כתב את השיר אחרי הפרידה בטענה שעצמון לא ממש ראתה אותו.

J'AI AIME AUTREFOIS UNE FILLE A LUNETTES/ C’EST DE LOIN QU’ELLE ME VOYAIT LE PLUS NET/ UNE FILLE SI JOLIE, SI SENSUELLE ET POURTANT/ ON S’EST VU QUE DEUX FOIS EN UN AN/ CAR DERRIERE SES RIDEAUX DE GLACE ELLE FAISAIT/

TOUT MAIS VRAIMENT TOUT POUR M PLANQUEE DERRIERE SES DROLES DE BAIES VITREES

/ ELLE N'A VU DE MOI QUE LE REFLET

'EVITER

OH SOUS SES CARREAUX, DIEU QUE C/ JE ME PERDAIS DANS SES BAS ET DANS SES HAUTS

/ SANS DOUTE AI-JE DU MANQUE DE TACT

'ETAIT BEAU

CAR VOYEZ-VOUS, DEPUIS J/ J'AI AIME AUTREFOIS UNE FILLE A LUNETTES

/ C’EST DE LOIN QU’ELLE ME VOYAIT LE PLUS NET

/ UNE FILLE SI JOLIE, SI SENSUELLE ET POURTANT

/ ON S’EST VU QUE DEUX FOIS EN UN AN

'AI PERDU SON CONTACT

SEVERE DERRIERE SES VERRES ELLE A TOUT PLAQUE/ UN BEAU MATIN ELLE A FOUTU L/

"TROMPEE PAR TA DOUBLURE SANS MA MONTURE,C'EST FOU CE QU'IL TE RESSEMBLAIT TANT / UNE FILLE SI JOLIE, SI SENSUELLE ET POURTANT

/ ON S’EST VU QUE DEUX FOIS EN UN AN

'CAMP



סיריל עמר נערה במשקפיים בצרפתית

אהבתי פעם נערה במשקפיים / שראתה אותי קצת מטושטש / ילדה כל כך יפה, אבל שנתיים / היא לא ראתה אותי ממש

בגלל החלונות שלה, האלה / לא יצא לנו להיפגש / היא הסתכלה עלי כמו מכלא / את מבטה אפשר היה רק לנחש

פזמון

עם משקפיים, מה שלא עשינו / צמודים בירידות, בעליות / אבל כמה שקרובים היינו – / תמיד היו בינינו זכוכיות

אהבתי פעם נערה במשקפיים / שראתה אותי קצת מטושטש / ילדה כל כך יפה, אבל שנתיים / היא לא ראתה אותי ממש

היא לא ראתה אותי כמעט שנתיים / יום אחד קמה והלכה / אמרה: "הייתי בלי המשקפיים / והוא היה כל כך דומה לך…"

פזמון

עם משקפיים, מה שלא עשינו…

ילדה כל כך יפה, אבל שנתיים / היא לא ראתה אותי ממש