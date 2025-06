סלים שיידי הוא הצד המרושע והשובב של אמינם. הוא נוצר כאשר מאת'רס ( Mathers) הצטרף לקבוצת הראפ D12, או ה-Dirty Dozen. מכיוון שהיו אמורים להיות 12 ראפרים והיו להם רק שישה, כל אחד מהם הגה אלטר אגו, וסלים שיידי נולד. כשאמינם מציג את נקודת המבט של סלים, השירים שלו נעשים אלימים ואפלים, אבל עם טוויסט קומי.

"The Real Slim Shady" הוא שיר מתוך אלבומו השלישי The Marshall Mathers . הוא שוחרר כסינגל המוביל חודש לפני יציאת האלבום. אם יש שיר אחד שזכה לתשומת לב רבה של אמינם במהלך השנים זה השיר שיצא בשנת 2000 כחלק מאלבומו השלישי, The Marshall Mathers LP.

האלטר אגו שלו סלים שיידי (Slim Shady), התפרסם ב-1999 עם אלבומו פורץ הדרך, The Slim Shady LP, אשר זכה בפרס גראמי בקטגוריית אלבום הראפ הטוב ביותר. האלבום השלישי שלו, The Marshall Mathers LP, הפך לאלבום הסולו הנמכר במהירות הרבה ביותר בהיסטוריה של ארצות הברי

אמינם הוא אחד האמנים המצליחים – והשנויים במחלוקת – בתקופתו. "The Real Slim Shady" עוסק באמינם ובהשפעה העוצמתית שהייתה לו על הפופ ועל תרבות המיינסטרים של הסלבריטאים, בהתחשב בכל ההתייחסויות שהוא עושה לוויל סמית', פמלה אנדרסון וטומי לי, ואפילו כריס קירקפטריק בשיריו.

אמינם לא כותב שירים כדי להתפאר במעמד הסלבריטאי אלא על המאבקים הפנימיים שלו. "למעשה הפסקתי לכתוב בערך חמישה או שישה חודשים ועמדתי לוותר על הכל", הוא חשף. "אבל פשוט לא יכולתי. הייתי ממשיך ללכת למועדונים ולסבול את ההתעללות. אבל הייתי חוזר הביתה ומכניס אגרוף דרך הקיר. אם אתה מקשיב לתקליט של סלים שאדי, אתה הולך לשמוע את כל התסכול הזה יוצא החוצה". עדיין, זה לא מנע מהמעריצים לתהות מיהו הסלים שיידי האמיתי…

Eminem – The Real Slim Shady