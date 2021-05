מעריצי דיון אינם מבינים למה עליהם להמתין שנתיים להופעה. בינתיים – סוגיית השבת כספם היא נושא משפטי לא פשוט. מדובר במצב בו לא ניתן לקיים את החוזה בין המפיק ךרוכש הכרטיס בגלל אירוע חיצוני, בלי אשמה של אף צד. במרץ הוקם צוות בראשות המשנה ליועמ"ש, ארז קמיניץ, כדי לבחון הסדרים חוזיים לנוכח משבר הקורונה לאור העובדה, שרבים מהחוזים אינם ניתנים לקיום. בינתיים ממתינים לדבר בית המשפט.

סלין דיון מודיעה על דחיית ההופעות ל-2023

סלין דיון 32 שנה אחרי האירוויזיון באירלנד

All By Myself סלין דיון בהופעה בבוסטון 2008 – ביצוע חיים