סלין דיון השיר החדש Dansons

סלין דיון משחררת את “Dansons”, השיר המקורי הראשון שלה מזה כמה שנים. השיר הוא נכתב על ידי הפזמונאי המוערך ז'אן ז'אק גולדמן, ובכך מסמן איחוד יצירתי מחודש. “Dansons” מחזיר את סלין אל הרפרטואר הצרפתי שעיצב את השנים הראשונות של הקריירה יוצאת הדופן שלה.

ז’אן־ז’אק וסלין שיתפו פעולה פעמים רבות, הבולטת שבהן באלבום D’eux — אלבומה המצליח מאוד מ־1995 ושיאן במכירות של אלבומים בשפה הצרפתית בכל הזמנים. באלבום הזה גולדמן היה הכותב המרכזי. מאוחר יותר השניים עבדו יחד על השיר “Encore un soir” מ־2016.

“Dansons” משלב אלגנטיות, אופטימיות ועומק רגשי – סימני ההיכר של סלין ושל ז’אן־ז’אק לצד עמידה נחושה מול חוסר יציבות ושמחת החיבור דרך המוזיקה.

לצד השיר החדש יצא גם קליפ מילים, שצולם ברחובות האייקוניים של פרי ע"י הבמאי מקסים אלוש. הקליפ מציג סצנות של בלרינה וזוגות רוקדים ברחבי פריז.

“נרקוד כדי להיות ולהישאר זקופים, כי אנחנו חייבים זאת לעצמנו – עבור כל מי שאינם יכולים לזוז”, שרה סלין בליווי עדין של כלי מיתר ומעבירה מסר על חשיבות ההמשכיות – להמשיך לרקוד גם בשעות של קשיים.

“Dansons” מציין את ההוצאה המשמעותית הראשונה של סלין מאז 2019, השנה שבה הוציאה את האלבום Courage שהגיע לראש מצעד Billboard 200. בשנים שחלפו מאז, סלין התרחקה מאור הזרקורים בזמן שהתמודדה עם מחלת Stiff Person Syndrome – מחלה שגורמת לעוויתות שרירים קשות ופגעה ביכולתה להופיע.

השקת השיר מגיעה בזמן שסלין מתכוננת לחזרתה לבמה,שעליה הכריזה לאחרונה. מדובר בסדרת הופעות יוצאת דופן בת חמישה שבועות ב- Paris La Défense Arena, עם 16 הופעות המתוכננות בין ספטמבר לאוקטובר 2026 שמסמנת את תחילתו של פרק חדש לאחר התאוששותה מהמחלה הקשה שעברה.

