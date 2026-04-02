זה רשמי! אחרי שבועות של שמועות, סלין דיון הכריזה על חזרתה לבמה, עם סדרת הופעות בפריז בהמשך השנה.

כוכבת הפופ הקנדית האייקונית תופיע 10 הופעות ב־Paris La Défense Arena בצרפת במהלך ספטמבר ואוקטובר 2026, והיא, אומרים כבר “לא יכולה לחכות” לפגוש שוב את המעריצים שלה. זוכת חמשת פרסי הגראמי ביטלה את סיבוב ההופעות שתכננה בלאס וגאס ב־2021 בעקבות בעיות בריאות, ובהמשך חשפה בדצמבר 2022 כי אובחנה עם stiff person syndrome (SPS) (תסמונת האדם הנוקשה מחלה נוירולוגית נדירה המשפיעה על מערכת העצבים וגורמת לנוקשות שרירים ועוויתות כואבות) . , מה שאילץ אותה לבטל גם את סיבוב ההופעות העולמי Courage..

בפנייה למעריצים בפוסט ברשתות החברתיות, סלין אמרה:“היי לכולם. אתם יודעים, במהלך הקריירה שלי הקלטתי הרבה ברכות יום הולדת, אבל זו הפעם הראשונה שאני מקליטה אחת לעצמי. וואו, היה די קשה לשמור את זה בסוד אפילו מעצמי, בל אני רוצה שתדעו שאני במצב מצוין, מנהלת את הבריאות שלי, ומרגישה טוב.אני שוב שרה, ואפילו רוקדת קצת – אני כל כך אוהבת את זה. ויש לי משהו מאוד חשוב לספר לכם.בשנים האחרונות, כל יום שעבר הרגשתי את התפילות והתמיכה שלכם, את האדיבות והאהבה שלכם. אפילו ברגעים הכי קשים שלי- הייתם שם בשבילי.עזרתם לי בדרכים שאני אפילו לא יכולה לתאר, ואני כל כך בת מזל שיש לי את התמיכה שלכם. התגעגעתי אליכם מאוד, וזה מחזיר אותי ליום ההולדת שלי, בעצם. השנה אני מקבלת את המתנה הכי טובה בחיי- ההזדמנות לפגוש אתכם, ולהופיע שוב בשבילכם בפריז, החל מספטמבר השנה. אני כל כך שמחה. אני כל כך מוכנה לזה. אני מרגישה טוב, אני חזקה, אני מתרגשת, כמובן, גם קצת לחוצה, אבל מעל הכול, אני אסירת תודה לכולכם. אני לא יכולה לחכות לראות אתכם שוב. אז יום הולדת שמח לי. אני אוהבת את כולכם, ונתראה בקרוב. נשיקות גדולות ולהתראות לעכשיו—נתראה בקרוב.”

סלין דיון מדברת על מחלתה

סלין דיון חוזרת להופיע I'm Alive

