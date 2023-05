סלין דיון מבטלת את כל ההופעות שנותרו לה בגלל מחלה

סלין דיון ביטלה את כל ההופעות החיות שנותרו לה. היא הודיעה למעריצים, שהיא לא מספיק חזקה לסיבוב הופעות אחרי שאובחנה עם הפרעה נוירולוגית נדירה.

הזמרת חשפה בשנה שעברה שהיא סובלת מ- Stiff person syndrome (SPS), מחלה אוטואימונית הנותנת את ביטויה במערכת העצבים המרכזית ומונעת ממנה לשיר.

דיון ביטלה השבוע את כל ההופעות שהיא קבעה ל-2023 ול-2024.

בהצהרה שפירסמה בטוויטר אמרה הזמרת בת ה-55 למעריצים: "אני כל כך מצטערת לאכזב את כולכם שוב".

"למרות שזה שובר לי את הלב, עדיף שנבטל הכל כדי שבאמת מוכן לחזור לבמה בעתיד".

היא הוסיפה: "אני לא מוותרת… ואני לא יכולה לחכות לראות אתכם שוב!"

בדצמבר 2022, הזמרת הצרפתית הקנדית פרסמה סרטון מרגש באינסטגרם שבו סיפרה כי אובחנה כחולה SPS, וכתוצאה מבטלת התחיל סיבוב הופעות באירופה בפברואר כמתוכנן. היא סיפרה שההפרעה גורמת להתכווצויות שרירים ו"לא מאפשרת לי להשתמש במיתרי הקול שלי כדי לשיר כמו שאני רגילה".

סיבוב ההופעות העולמי של Courage החל ב-2019, ודיון השלימה 52 הופעות לפני שמגיפת הקורונה עצרה את שאר ההופעות.

מאוחר יותר היא ביטלה את התאריכים בצפון אמריקה עקב בעיות בריאות, ודחתה את החלק האירופי של סיבוב ההופעות, ובתוכו ישראל.

ביום שישי בוטלו כליל ההופעות האירופיות כולל תאריכים בלונדון, דבלין, פריז, ברלין, אמסטרדם, שטוקהולם וציריך.

סלין דיון פייסבוק

Hits Medley: It's All Coming Back To Me Now / Because You Loved Me / To Love You More