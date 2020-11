"A Little Love" הוא שיר נשמה מהזן הישן שנכתב ומבוצע על ידי הזמרת והיוצרת הבריטית סלסטה (זוכת פרסי הבריט) עבור חנות הכלבו הבריטית ג'ון לואיס כפרסומת חג המולד השנתית. זה הקול העדין של סלסטה שמעניק לשיר את יופיו, מעורר את רוח החג במילים רומנטיות שעושת דרכן אל נתיבי הרגש.

השיר מסמן ציון דרך נוסף בעלייתה של הזמרת הבריטית-ג'מייקנית שזכתה בשנה שעברה בפרס הכוכב העולה של פרסי ה-BRIT וגם של ה- BBC Music, והיא האמן הפורץ של שנת 2020. בחודש שעבר הוציאה את השיר "Hear My Voice", שנכתב יחד עם המלחין המועמד לפרס גלובוס הזהב Daniel Pemberton והוא השיר המוביל מתוך הסרט "The Trail of the Chicago 7" מבית נטפליקס.

סלסטה היא זמרת מיומנת – בעלת מרקמים יפים ג'אזיים ונשמתיים וטונים שאינם קשורים בטרנד עכשווי. הטקסט נעים, קלישאתי במידה מסוימת, אבל בגדול מספיק חזק כדי שיהיו לו חיי מדף שיימשכו הרבה מעבר לימי המכירות של ג'ון לואיס.

Celeste | A Little Love

סלסטה- A Little Love מילים

Put it in your pocket, watch it move a mountain

Of all the things to be, I choose a kindness

And if you gave some to me

I think we’d find ourselves here dancing in the street

Everyone we’d meet would smile a little daydream

It could be amazing

Wouldn’t it be wonderful if everybody gave a little love

Happiness, nothing better in this world to get than happiness

If I give this gift to you

Wouldn’t everybody get a little love?

One could turn to two

It’s so surprising what the little things can do

And all at once you see a million faces bloom

December turns to June and smiles a little daydream

It could be amazing

Wouldn’t it be wonderful if everybody gave a little love

(Wouldn’t it be wonderful if everybody gave a little)

Happiness, nothing better in this world to get than happiness

If I give this gift to you

Wouldn’t everybody get a little love?

Love, love

