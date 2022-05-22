לאחר סיום כוסס ציפורניים במה שהתגלה כקרב המוזר ביותר בתולדות האירוויזיון, בו ניצחה אוקראינה באמצעות הצבעות הקהל, מתבהר עוד יותר "ניצחונו" של סם ריידר הבריטי שהגיע עד המקום השנ י בבריטניה הנמצא זה שבועות בשליטת As It Was של הארי סטיילס.

סם ריידר: "רצינו לקחת על עצמנו לבטל את הסטיגמה השלילית שיצאה לבריטניה באירוויזיון – שהתבטאה בלופ הרגיל הזה של ציניות, שאירופה לא אוהבת את בריטניה.

"אנחנו לא מנויים על נרטיב הזה בכלל. ואני כל כך נלהב שזכיתי להיות חלק מהסיפור הזה עם החברים שלי והצוות שלי".

ואם מדבר על יריבו למצעד הארי סטיילס, סם מוסיף: "כמעריץ שלו ומאזין למוזיקה שלו, אני מרגיש שמה שהארי מייצג, עומד על אותם דברים שחוגגים באירוויזיון; חופש ביטוי של הכלה. חגיגה של מוזיקה, שמחה ואחדות”.

"זה מרגיש כמו קצת היסטוריה מוזיקלית. להיות חלק ממשהו ששינה מבחינה תרבותית את השקפת הציבור על האירוויזיון, זה כל כך מקסים. יותר מדי זמן התעלמנו מההזדמנות המדהימה הזו לאמנים ולכותבי שירים".

ריידר נחשף לאחר שהחל לפרסם קאברים ורצועות קריוקי מביתו בתקופת הסגר במרץ 2020. עד סוף השנה, הוא הוכתר כאמן הפופולרי ביותר של TikTok.

סם ריידר – Spaceman ביצוע הגמר בטורינו

סם ריידר על נצחונו באירווויזיון