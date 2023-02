סמרה ג'וי Linger Awhile זמרת הג'אז שזכתה בפרס הפנים החדשות בגראמי

לא ראיתי ברשימת פרסי הגראמי קטגוריה לג'אז, אבל סמארה ג'וי שקיבלה את פרס "הפנים החדשות" היא בפירוש זמרת ג'אז. ככזו – היא הבאה בתור. בת 22 בלבד, אבל לגיל אין שום משמעות. האלבום 'Linger Awhile' מראה שעם קול, טון ופרייזינג היא מחזירה לזמרי הג'אז האגדיים ביותר, משתייכת לליגת העל של זמרות אייקוניות מאלה פיצג'רלד ועד כרמן מקריי, שירלי הורן, שרה ווהן ועד בילי הולידיי.

ג'וי שרה את השירים מספר השירים האמריקאי כמו מקצוענית ותיקה למרות שהיא רק באמצע שנות ה-20 לחייה. אתה יכול לשמוע את ההשפעות של כמה מהסולנים הגדולים ביותר של הג'אז בביצועים אלה, שכל אחד מהם מציג את קולה המדהים.

הזוכה בתחרות השירה הג'אז הבינלאומית של שרה ווהן לשנת 2019 עושה כבוד לאחת מאבני הבוחן החשובות ביותר שלה בפתיחה 'Can't Get Out Of This Mood', שווהן הקליטה ב-1950 . תרצו יש כאן הדים בגרסה ל – ,‘Guess Who I Saw Today’ שהקליטה כרמן מקריי הגדולה באלבומה After Glow מ-1957.

הזמרת מציג שתי תוספות מדהימות לז'אנר בדמות ‘Nostalgia (The Day I Knew)’ פלוס I'm Confessin' (That I Love You), האחרון מתבסס על סולו מאלבומו של לסטר יאנג עם הטריו של אוסקר פיטרסון שהוקלט ב-1952. סמרה ג'וי שרה טייקים מופלאים ל"Round Midnight" של מונק ול -'Someone To Watch Over Me' של הגרשווינים, בסיומו של האלבום המשובח והמדהים הזה. פרס הגראמי מאשרים: היא עומדת להיות שם מוכר, שם נרדף למוזיקת ג'אז נצחית.

Samara Joy – Nostalgia (The Day I Knew)

Samara Joy – Can't Get Out Of This Mood