מוסיקת העולם הופכת את העולם לכפר קטן. מוסיקה אתנית גלובלית יוצאת גם מישראל. חתום עליה איש ההקשה סנגיט סגל, שבשנים האחרונות מסובב גלובוס בשילוב מקצבים אפריקאיים, מגוון השפעות, תרבויות ושפות, ומוציא אלבום בחברה המתמחה במוסיקה עולם – קומבנצ'ה.

"אנטה לה באלו" הוא חלק מהפרויקט השני שלו עם קאדי קוליבאלי, זמרת ורקדנית במקור מבורקינה פאסו, אשר שרה כאן בשפת אימה – ג׳ולה. הזמרת הנוספת בשיר היא עדינה שיין מלונדון. בתוך מגוון הנגנים שמתארחים בשיר נמצא באופן מפתיע את איגי דיין, המתופף של משינה מנגן בעוד.

השיר מעמיד את האדם מול הטבע: "כמו האהבה שלא יכולה להיגמר / שמש הזורחת לי… ואם אני משנה את דעתי או מוותרת עליה/ עדיין האש בלבי בוערת שוב ושוב"

השילוב של מוסיקה אפריקאית ופופ יוצר יצירת כלאיים. היופי ביצירה של סנגיט היא בחיבור בין מקצבים, סגנונות (אפרו, מזרחית, פופ, ג'אז) ושירת הזמרות. למעשה – מהות הקונספט הגלובלי של מוסיקת העולם, שמכיל בתוכו יותר מאשר חיבורים מוסיקליים, אלא מסר אנושי עולמי, שנשמע אוטופיה מבחינה פוליטית. סנגיט עומד מאחורי מארג מוסיקלי חוצה גבולות של זמן ומקום, שמציב את ישראל כתחנה על מפת מוסיקת העולם.

שירה – קאדי קוליבאלי, שירה – עדינה שיין, עוד – איגי דיין, בס – מיכאל גיא, בס – גפי קוסיטו, גיטרה חשמלית – גיא סטריער, גיטרה אקוסטית – יניב נחמני, קלידים – ליאור רומנו , טרומבון – מעיו מילוא, חצוצרה – נועם בר-גיל, באלפון – נבי אקו קמרה, צ'לו – דימוס גוואדרוליוס, הנסה וינה( גיטרת סלייד הודית)- עידו סגל

טבילט (בונגוס מרוקאי) – עמנואל סגל, חלילי מים – לואי סגל , מצילה – ג'ונו סגל, קלידים – סנגיט

סנגיט Anta La Balo

Dunu nya o Anata la balo

Anata la balo

(from Jula: "In life nobody knows his destiny")

Like the love that can't run out

The sun that shines for me

Like the rivers and the sea

The wind that driess my tears

For me

And if I let myself just fall apart

And if I take some time to open up

And if I change my mind or give it up

Still the fire in my heart is burning on and on

Burning on and on/ Burning on and on/ Burning on and on

(סבתא שלי) Ma Mamuso

