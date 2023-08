סנטנה Black Magic Woman

השיר/להיט מזוהה עם להקת סנטנה, אבל רק מעטים יודעים כי זהו קאבר לשיר של להקת פליטווד מק Fleetwood Mac, שהגיע למקום ה-37 במצעד הבריטי של 1968. פיטר גרין, מהמייסדים של פליטווד כתב את השיר לאלבום של הלהקה שיצא ב-1968 ונקרא – "I Loved Another Woman".

מספרים כי בעקבות השיר התיידד עם אנשים שעסקו במגיה שחורה, מה שקירב אותו לסם הל.ס.ד ולנטישת פליטווד מק.

הקול בשיר של סנטנה הוא קולו של נגן הקלידים של הלהקה, גרג רולי, שהצטרף ב-1973 ללהקת Journey. לצורך סולו הגיטרה בשיר, ניגן קרלוס סנטנה בגיטרה מיוחדת – Gibson Les Paul Special. סנטנה הוסיפה בגרסה שלה קטע של המוסיקאי ההונגרי Gábor Szabó שנקרא Gypsy Queen, תערובת של ג'אז, מוסיקת עם הונגרית וקצב לטיני. השיר הגיע למקום הרביעי במצעד הסינגלים של הבילבורד ב-1971. הוא נכלל באלבום Abraxas, שהגיע למקום הראשון במצעד האלבומים ולפלטינה מרובעת בשנת 1986 – תודות ל – Black Magic Woman.

Got a black magic woman

Got a black magic woman

I got a black magic woman

Got me so blind I can't see

That she's a black magic woman

She's tryin' to make a devil out of me

Turn your back on me baby

Turn your back on me baby

Yes, don't turn your back on me baby

Stop messin' eround with your tricks

Don't turn your back on me baby

You just might pick up my magic sticks

Got your spell on me baby

Got your spell on me baby

Yes you got your spell on me baby

Turning my heart into stone

I need you so bad magic woman

I can't leave you alone

Writer/s: PETER GREEN

וידיאו: Black Magic Woman בביצוע משותף של סנטנה ופיטר גרין

