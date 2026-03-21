סנטנה--צילום-מרגלית-חרסונסקי

סנטנה Maria Maria ft. The Product G&B

דוגמה קלאסית לשיר שמחבר בין גרוב לטיני, זהו שילוב ז’אנרים מושלם (לטיני + היפ־הופ), גיטרה אייקונית של סנטנה, פזמון ממכר מאוד, מסר חברתי בלי להכביד מד

4.5/5

השיר “Maria Maria” של סנטנה Santana יחד עם The Product G&B הוא דוגמה קלאסית לשיר שמחבר בין גרוב לטיני, היפ־הופ ורגש חברתי – בצורה נגישה מאוד, אבל עם עומק מתחת לפני השטח. המוזיקה מבוססת על:גיטרה לטינית  של קרלוס סנטנה, ביט היפ־הופי רגוע, השפעות רגאיי. הגרוב זורם, חם, כמעט היפנוטי. התחושה: קיץ, רחוב, תנועה – אבל עם עצב מתחת.
מריה היא:אישה ספציפית אבל גם סמל לנשים חזקות בקהילות מוחלשות, דמות שמייצגת הישרדו  כמו ב:- West Side Story שמוזכר בשיר: “She reminds me of a West Side Story/ Growing up in Spanish Harlem”
כאן נכנסת מציאות של עוני, אלימות, מאבק יומיומי, אבל היא מוצגת דרך רומנטיקה, מוזיקה, תנועה זה יוצר ניגוד: חיים קשים עטופים בגרוב יפה.
“Living the life just like a movie star” – החיים מתוארים כאילו הם סרט: דרמטיים, לא יציבים, והאהבה לא מושלמת, אבל מחזיקה.
“Stop the looting, stop the shooting” –  שורה ישירה שאומרת אלימות, מציאות חברתית קשה. כאן השיר יוצא מהאישי  לציבורי. השיר מצליח להיות גם להיט נגיש ומלהיב  וגם אמירה חברתית.
זהו שילוב ז'אנרים מושלם (לטיני + היפ־הופ), גיטרה אייקונית של סנטנה, פזמון ממכר מאוד, מסר חברתי בלי להכביד מדי.
הטקסט  יותר רומז מאשר חופרף עושה אידיאליזציה של מציאות קשה. חלק מהמסר הולך לאיבוד בגלל הווייב הקליל. אם לנסח את זה במשפט אחד: “Maria Maria” הוא שיר על חיים קשים שממשיכים לרקוד, כשהרעיון המרכזי: הוא שמוזיקה לא מבטלת את הכא – היא מאפשרת לחיות איתו.

סנטנה בפארק הירקון

סנטנה Maria Maria ft. The Product G&B

Ladies and gentsTurn up your sound systemsTo the sound of Carlos SantanaAnd the G&B, it's The ProductGhetto blues from the Refugee Camp
Oh, Maria, MariaShe remind me of a West Side storyGrowin' up in Spanish HarlemShe livin' a life just like a movie star
Oh, Maria, MariaShe fell in love in East L.A.To the sounds of the guitar, yeah, yeahPlayed by Carlos Santana
Stop the lootin', stop the shootin'Pick-pockin' on the cornerSee as the rich is getting richerThe poor is getting poorer
Se mira Maria on the cornerThinkin' of ways to make it betterIn my mailbox there's an eviction letterSigned by the judge said, "See you later"Yeah
Ahora vengo mama chula mama chulaAhora vengo mama chula (East Coast)Ahora vengo mama chula mama chulaAhora vengo mama chula (West Coast)
Maria, MariaShe remind me of a West Side storyGrowin' up in Spanish HarlemShe livin' a life just like a movie star
Oh, Maria, MariaShe fell in love in East L.A.I said it to the sounds of the guitar, yeah, yeahPlayed by Carlos Santana
I said a la favella, los coloresThe streets are getting hotterThere is no water to put out the fireNi gota de esperanza
Se mira Maria on the cornerThinkin' of ways to make it betterThen I looked up in the skyHopin' the days of paradise
Ahora vengo mama chula mama chulaAhora vengo mama chula (North side)Ahora vengo mama chula mama chulaAhora vengo mama chula (South side)
Ahora vengo mama chula mama chulaAhora vengo mama chula (Worldwide)Ahora vengo mama chula mama chulaAhora vengo mama chula (Open up your eyes)
Maria, you know you're my loverWhen the wind blows, I can feel youThrough the weather and even when we are apartIt still feels like we're together
Maria, oh yeahShe remind me of a West Side storyGrowin' up in Spanish HarlemShe livin' a life just like a movie star
Oh, Maria, MariaOh, she fell in love in East L.A.To the sounds of the guitarPlayed by Carlos Santana

Put ’em up y'allCarlos Santana with the Refugee CampWyclef, Jerry WondaMr. Santana, G&BYo, Carlos man, you makin' that guitar cry

צילום סטילס ראשי: מרגלית חרסונסקי

סנטנה פייסבוק

share
Like

0 אהבו את זה

share
Like

0 אהבו את זה

גלריית תמונות

שיתוף הפוסט

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

הכתבות המומלצות

המשך קריאה לפי סגנונות

כתבות נוספות
ביקורות נוספות
והפתעות נוספות
רק בניוזלטר שלנו

הצהרת נגישות

כל הזכויות באתר שמורות ליוסי חרסונסקי

website: Custom-Sites.com

רגע לפני יציאה - הכתבות המומלצות שלנו:

דילוג לתוכן