השיר “Maria Maria” של סנטנה Santana יחד עם The Product G&B הוא דוגמה קלאסית לשיר שמחבר בין גרוב לטיני, היפ־הופ ורגש חברתי – בצורה נגישה מאוד, אבל עם עומק מתחת לפני השטח. המוזיקה מבוססת על:גיטרה לטינית של קרלוס סנטנה, ביט היפ־הופי רגוע, השפעות רגאיי. הגרוב זורם, חם, כמעט היפנוטי. התחושה: קיץ, רחוב, תנועה – אבל עם עצב מתחת.

מריה היא:אישה ספציפית אבל גם סמל לנשים חזקות בקהילות מוחלשות, דמות שמייצגת הישרדו כמו ב:- West Side Story שמוזכר בשיר: “She reminds me of a West Side Story/ Growing up in Spanish Harlem”

כאן נכנסת מציאות של עוני, אלימות, מאבק יומיומי, אבל היא מוצגת דרך רומנטיקה, מוזיקה, תנועה זה יוצר ניגוד: חיים קשים עטופים בגרוב יפה.

“Living the life just like a movie star” – החיים מתוארים כאילו הם סרט: דרמטיים, לא יציבים, והאהבה לא מושלמת, אבל מחזיקה.

“Stop the looting, stop the shooting” – שורה ישירה שאומרת אלימות, מציאות חברתית קשה. כאן השיר יוצא מהאישי לציבורי. השיר מצליח להיות גם להיט נגיש ומלהיב וגם אמירה חברתית.

זהו שילוב ז’אנרים מושלם (לטיני + היפ־הופ), גיטרה אייקונית של סנטנה, פזמון ממכר מאוד, מסר חברתי בלי להכביד מדי.

הטקסט יותר רומז מאשר חופרף עושה אידיאליזציה של מציאות קשה. חלק מהמסר הולך לאיבוד בגלל הווייב הקליל. אם לנסח את זה במשפט אחד: “Maria Maria” הוא שיר על חיים קשים שממשיכים לרקוד, כשהרעיון המרכזי: הוא שמוזיקה לא מבטלת את הכא – היא מאפשרת לחיות איתו.

סנטנה בפארק הירקון

סנטנה Maria Maria ft. The Product G&B

Ladies and gents

Turn up your sound systems

To the sound of Carlos Santana

And the G&B, it's The Product

Ghetto blues from the Refugee Camp

Oh, Maria, Maria

She remind me of a West Side story

Growin' up in Spanish Harlem

She livin' a life just like a movie star

Oh, Maria, Maria

She fell in love in East L.A.

To the sounds of the guitar, yeah, yeah

Played by Carlos Santana

Stop the lootin', stop the shootin'

Pick-pockin' on the corner

See as the rich is getting richer

The poor is getting poorer

Se mira Maria on the corner

Thinkin' of ways to make it better

In my mailbox there's an eviction letter

Signed by the judge said, "See you later"

Yeah

Ahora vengo mama chula mama chula

Ahora vengo mama chula (East Coast)

Ahora vengo mama chula mama chula

Ahora vengo mama chula (West Coast)

Maria, Maria

She remind me of a West Side story

Growin' up in Spanish Harlem

She livin' a life just like a movie star

Oh, Maria, Maria

She fell in love in East L.A.

I said it to the sounds of the guitar, yeah, yeah

Played by Carlos Santana

I said a la favella, los colores

The streets are getting hotter

There is no water to put out the fire

Ni gota de esperanza

Se mira Maria on the corner

Thinkin' of ways to make it better

Then I looked up in the sky

Hopin' the days of paradise

Ahora vengo mama chula mama chula

Ahora vengo mama chula (North side)

Ahora vengo mama chula mama chula

Ahora vengo mama chula (South side)

Ahora vengo mama chula mama chula

Ahora vengo mama chula (Worldwide)

Ahora vengo mama chula mama chula

Ahora vengo mama chula (Open up your eyes)

Maria, you know you're my lover

When the wind blows, I can feel you

Through the weather and even when we are apart

It still feels like we're together

Maria, oh yeah

She remind me of a West Side story

Growin' up in Spanish Harlem

She livin' a life just like a movie star

Oh, Maria, Maria

Oh, she fell in love in East L.A.

To the sounds of the guitar

Played by Carlos Santana