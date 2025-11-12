ספיר סבן כמוני לא תמצא

ספיר סבן היא זמרת בעלת יכולת ווקאלית גבוהה שמתחברת באופן טבעי לסלסול, לעומק הרגשי ולדרמה שמאפיינים את המוזיקה הים־תיכונית המסורתית. הקול שלה והאופן שבו היא מבצעת שירים אכן נושאים אותנטיות רגשית, מצד שני שני, אין ספק שההפקות המוזיקליות שלה בשנים האחרונות ממוקמות היטב במיינסטרים הפופ הישראלי: עיבודים נקיים, הפקה ממוחשבת, שילוב של ביטים מודרניים ואסתטיקה שמכוונת לרדיו ולפלייליסטים של ספוטיפיי יותר מאשר למועדונים של פעם. במובן הזה, אפשר לומר שהאותנטיות הרגשית שלה עוברת דרך מסנן של תעשיית הפופ, כלומר, היא נמדדת ומעוצבת כדי להתאים לטעם עדכני ולמותג “זמרת ים־תיכונית עכשווית”. ספיר סבן שייכת לדור של זמרות ים־תיכוניות שמצאו דרך לשמר את הלהט הרגשי של הז’אנר, אבל להכניס אותו למארז נקי, ממותג, חוצה מגזרים. כלומר, לא “מזרחית עממית” אלא זמרת פופ ישראלית עם מבטא מזרחי.

השיר הוא מונולוג של אישה נפרדת מגבר נרקיסיסט, כשהיא נעה בין כאב, עוצמה ונקמה רכה. זוהי אישה שנפגעה מגבר קר ויהיר, אך מתגברת ומגדירה את ערכה העצמי.

“כשאני לא רוצה אתה רוצה יותר / אתה אוהב את השם שלך יותר ממני” שורות של כנות יומיומית עם פואטיקה מינימלית. הניסוח נשמע כמעט כמו שיחת טלפון כועסת, ומצד שני משדר אותנטיות בשפה מדוברת, מדויקת רגשית, אך מנוסחת היטב לתוך שיר.

“תחפש בחוץ בשקל / אתה אוהב שהן סוגדות לך / כמוני אתה לא תמצא / כי יש לב זהב” – הפזמון מתפקד כהצהרת זהות דרמטית: האני־הנשי מגדיר את עצמו מחדש., אבל הוא גם משחק על גבול הקיטש בשורה שיכולה להיות שיר עם אמיתי וגם סלוגן שיווקי (“כמוני לא תמצא” נשמע כמו כותרת של פופ־העצמה נשית).

“איך התפרקתי בסתר וזה בסדר / שנים אלוהים בכה איתי כאן בחדר” – כאן נחשפת שכבה אמונית של סבן – האל כעד לכאב אישי, אל פרטי שמתקיים לצד שבר רומנטי.

המוזיקה מבוססת על קצב בינוני־איטי. המלודיה מלנכולית נגישה מאוד. הטון הקולי שלה משלב בין עוצמה לבכיינות מרוסנת, היא לא צורחת, אלא שרה שבר לב הכי לעומק. העיבוד מסייע להדגיש את הקול החזק של סבן,

כל עלייה בטון או הפסקה מתוזמנת, בנויה לתוך מבנה “בלדת שברון לב” פופולרית.

"כמוני לא תמצא" הוא שיר של רגש שעבר הפקה מקצועית מודעת. הכאב של סבן אמיתי, אבל הוא נשמע מותג רגשי, שמגיע מיצרני פופ . זו אותה גרסה מעוצבת היטב של האישה הפגועה־החזקה.שמציגה מפגש בין כאב אנושי לתודעה שיווקית. המתח הזה בין אותנטיות למודעות שיווקית הופך את ספיר סבן לדמות מרתקת בזירה הישראלית העכשווית.

