ספי אפרתי נוסך את התקווה בטוב בהרמוניה המופלאה שהשיר הזה קורץ בה. השיר נושא תמה קיומית־רוחנית, שמטלטלת בין כאב לתקווה, בין בלבול לאמונה.

זהו טקסט שמדבר על התמודדות עם טראומה או כאב פנימי – אך לא נשאר שם. הוא שואף מעלה, כמו דמות שמחליטה שלא להיכנע.

"בסוף כל אסון / יבקע מיד שוב אור ראשון" למי שכמעט נשבר – אמירה של נחמה אחרי סערה. וגם חיפוש אחר משמעות ברגעים חסרי כיוון: "אם ברקיע אין כוכב, זה לא אומר שלא נגיע". גם כשאין סימן – הדרך עדיין קיימת.

"אני לא ראיתי את זה בא אלי" – יש רגעים שבהם האמת פשוט צונחת עליך – לא מתוכננת, לא צפויה, אבל נכונה. "בא לה לשיר, לצעוק… ולהתחיל חלום ראשון" – מוזיקה היא גם תקומה, וגם דרך לברוא עתיד.

השיר נע בין ציון רגשי מופשט ("רע לה") לבין דימויים פיזיים וסימבוליים כמו "אם ברכבת עולה שלהבת, זה אומר לה שהדלת מסתובבת".

יש כאן קצב פנימי מתגלגל – התחביר מאפשר מנגינה מתפתחת, כמעט קולנועית. אפרתי בחר במנגינה ובהרמוניה אמוציונליים עדינים – מוזיקה רכה שנותנת למילים לנשום ולחלחל .ביט איטי, סינתיסייזרים אווריריים, ומודולציה ווקאלית עדינה שמזכירה את "כוורת". טון אווירתי עוטף.

*** בשנים האחרונות ספי אפרתי הופיע על במות ישראל עם להקת מוניקה סקס, וכן הקדיש את זמנו לפעילות חברתית. את ״אם ברקיע״ הקליט והפיק לבד, עם קצת עזרה מהחברים הגיטריסטים פיטר רוט וגיא שמי

אפרתי: ״׳אם ברקיע׳ אמנם נכתב מזמן, אבל הוא מרגיש לי קשור בעבותות ברזל לתקופה הנוכחית. צריך לעצור לפעמים ולהסתכל פנימה, וכשעושים את זה אפשר להרגיש שיהיה בסדר. אם אפילו מאזינה אחת תשאב ממנו תקווה, דייני.״

ספי אפרתי אם ברקיע

רע לה

אך ההיסטוריה מגלה לה

שלא נורא

כי בסוף כל אסון

יבקע מיד שוב אור ראשון

בא לה לשיר, לצעוק

עד שלמעלה

לא יתאפשר שוב ללכת לישון

ולהתחיל חלום ראשון

אם ברקיע אין כוכב, זה לא אומר שלא נגיע

אם ברכבת עולה שלהבת,

זה אומר לה שהדלת מסתובבת

אני לא ראיתי את זה בא אלי

אני לא ראיתי איך זה בא אלי עכשיו

ומסתבר שאמת נמצאת עכשיו בכל מקום

אני לא ראיתי את זה בא אלי

אם ברקיע אין כוכב, זה לא אומר שלא נגיע

אם ברכבת עולה שלהבת,

זה אומר לה שהדלת מסתובבת

ספי אפרתי פייסבוק